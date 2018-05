Distribuzione Android Maggio 2018 | Oreo quasi al 6% e Nougat sempre più leader

Oreo continua a crescere nella Distribuzione di Android di maggio 2018 : Le notizie interessanti in questo momento arrivano quasi tutte Google I/O 2018, ma ciò non vuol dire che siano le uniche: anche la developer dashboard è stata aggiornata coi i numeri relativi alla distribuzione della piattaforma Android del mese di maggio 2018, evidenziando come Oreo stia continuando a crescere, toccando quota 5,7%. L'articolo Oreo continua a crescere nella distribuzione di Android di maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.