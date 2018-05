Diritti tv | con bando mercato squilibrato

Diritti tv - Ferrero : “abbiamo contratto e sarà rispettato” : ”Il presidente Micciché ha avuto mandato di verificare il requisito del tribunale e poi andare avanti per capire la decisione da prendere. Scadenza? Quella normale, legale. Non siamo preoccupati perché abbiamo un contratto (con Mediapro ndr) e siamo sicuri che lo rispetteranno”. Sono le parole del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, all’uscita dell’Assemblea Lega di Serie A svoltasi a Roma. ”Governance? ...

Diritti TV - ANNULLATO BANDO MEDIAPRO / Confermata la sospensione - la Serie A parte "al buio"? : DIRITTI tv, ANNULLATO BANDO MEDIAPRO: pochi minuti fa è giunta la decisione del Tribunale di Milano, che ha confermato la sospensione, "tutto da rifare"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 12:17:00 GMT)

Diritti Tv - niente sconti a Mediapro. Malagò : "Fideiussione entro il 22" : "La scadenza del 22 maggio per la presentazione della fidejussione da parte di Mediapro vale ancora, oggi più che mai". Lo ha detto all'Ansa Giovanni Malagò, presidente Coni e commissario della Lega ...

Diritti Tv - il tribunale di Milano conferma la sospensione. Bando da rifare : Il tribunale civile di Milano ha confermato la sospensione del Bando dei Diritti tv presentato da Mediapro perché in conflitto con le attuali norme Antitrust. Accolte di fatto le istanze di Sky. ...

Assemblea di Serie B : decisioni su Diritti tv e Consiglio direttivo Video : Il campionato di Serie B è ancora in corso, ma i dirigenti sono gia' impegnatissimi per programmare la prossima stagione, che si prevede piena di novita'. Infatti, dal prossimo anno la Serie B potrebbe decidere di inserire il Var nel suo campionato. Il Var, gia' provato con tante polemiche in Serie A, sarebbe quindi pronto a sbarcare anche nel campionato cadetto e il Presidente Balata ha spiegato che l'arrivo di questa tecnologia aumentera' lo ...

Cda Rai lascia conti in ordine e acquista Diritti tv Coppa Italia per 3 anni : I conti in ordine, con il 2017 che chiude con un utile di 14,3 milioni e un 2018 previsto in pareggio; la leadership confermata negli ascolti; il colpo di coda sui diritti tv, con l'acquisizione della Coppa Italia per i prossimi tre anni; il probabile bis di Claudio Baglioni a Sanremo, aspettando il ritorno di Fiorello. Il cda Rai 'si congeda' con «risultati economici positivi», ottenuti in particolare grazie alla ...

Diritti tv - Orfeo : “con Coppa Italia - Champions e nazionale Rai protagonista” : “L’acquisizione dei Diritti di trasmissione della Coppa Italia per le prossime tre stagioni sportive è una grande soddisfazione e conferma l’impegno della Rai nel raccontare lo sport di alto livello in un mercato dei Diritti sportivi sempre più competitivo”. Lo dichiara il direttore generale della Rai, Mario Orfeo. “La Coppa Italia, come dimostrano gli ottimi ascolti delle ultime edizioni, è un prodotto televisivo ...

Diritti tv - Ferrero : “abbiamo contratto e sarà rispettato” : ”Il presidente Micciché ha avuto mandato di verificare il requisito del tribunale e poi andare avanti per capire la decisione da prendere. Scadenza? Quella normale, legale. Non siamo preoccupati perché abbiamo un contratto (con Mediapro ndr) e siamo sicuri che lo rispetteranno”. Sono le parole del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, all’uscita dell’Assemblea Lega di Serie A svoltasi a Roma. ”Governance? ...

Condono edilizio e gli effetti sui Diritti dei terzi lesi dall’abuso : La Cassazione del 16 aprile 2018 n. 9268 ha affermato che la sanatoria edilizia (Condono ex art. 31 legge n. 47 del 1985) come i successivi condoni opera nei rapporti fra l'autore della costruzione e la pubblica amministrazione, permettendo di conservare l'opera abusiva e di sottrarre l'autore della violazione alle sanzioni, ma non comporta una modifica delle norme che regolano i rapporti fra privati in materia di distanze nelle costruzioni ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - cresce tensione club - si pensa a distribuzione diretta del contenuto : La battaglia legale fra Sky e Mediapro tiene in apprensione la Lega Serie A: lo scenario rimane confuso, per evitare tempi ancora più lunghi fra i club è diffusa la speranza di un accordo fra l'emittente satellitare e la società spagnola, che rivende i Diritti tv da intermediario indipendente e presto potrebbe tornare a spingere per il canale della Lega. Molto dipende dall'udienza a porte chiuse di domani alle 10 davanti al ...