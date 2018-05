Diritti Tv | Tribunale accoglie ricorso Sky Bando Mediapro annullato

Diritti televisivi Serie A 2018-2021 : tutto da rifare! Il Tribunale di Milano annulla il bando di Mediapro : Il Tribunale di Milano ha bloccato la vendita dei Diritti televisivi della Serie A per il triennio 2018-2021 confermando così la sospensione del bando di Mediapro effettuata lo scorso 16 aprile. Il giudice Claudio Marangoni ha stabilito l’annullamento del bando perché non correttamente formulato e perché in totale violazione dei principi antitrust. A questo punto Mediapro avrà quindici giorni di tempo per presentare ricorso. Ha così avuto ...

Diritti Tv - domani la sentenza del Tribunale di Milano sulla revoca della sospensione del bando : È attesa per domani la decisione del Tribunale di Milano, chiamato a stabilire se revocare la sospensione d'urgenza del bando di Mediapro per la vendita dei Diritti tv della Serie A o accogliere le ...

