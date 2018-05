Diritti tv | Sky | “Il Tribunale ha fatto chiarezza | siamo pronti a offerta importante”

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 : il responso del giudice sul ricorso Sky Italia vs Mediapro : Il tribunale di Milano ha confermato la sospensione del bando per i Diritti tv della Serie A di Mediapro, accogliendo le istanze di Sky. Secondo quanto si apprende, il giudice Claudio Marangoni ha stabilito che il bando va annullato perché non era correttamente formulato e in particolare ha riscontrato violazioni dei principi antitrust. Di seguito in versione integrale la "Ordinanza di conferma provv...

Diritti tv - annullato il bando Mediapro. Sky esulta : (Immagine: pixabay) Il giudice della sezione per le imprese tribunale civile di Milano Claudio Marangoni ha dato ragione a Sky, accogliendone l’impianto secondo cui il bando Mediapro per i Diritti televisivi della serie A italiana (nel periodo 2018-2021) vìola le norme della concorrenza. Sotto la lente del tribunale i pacchetti di partite preconfezionati che devono essere comprati dalle emittenti (Sky) intenzionate a offrirli ai propri abbonati. ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Sky : «Fatta chiarezza - pronti a valutare nuova offerta» : Il tribunale ha fatto chiarezza a beneficio di tutti gli operatori. pronti a valutare un’offerta per i Diritti tv. La decisione del Tribunale di Milano ha confermato che era necessaria una verifica dell’aderenza del bando di Mediapro alle leggi italiane, facendo chiarezza a beneficio di tutti i partecipanti e creando i presupposti per la definizione della procedura di assegnazione dei Diritti 2018-21 della Serie A. Sky ...

Caos Diritti tv - il Tribunale di Milano dà ragione a Sky : tutti i dettagli : Caos Diritti TV – La stagione sta per terminare ma si pensa anche al futuro ed alla prossima stagione ed una situazione caldissima è quella che riguarda i Diritti tv. Dopo la “lite” a suon di ricorsi tra Sky e Mediapro, arriva oggi la decisione del Tribunale di Milano in merito al bando per quanto concerne i Diritti televisivi calcistici per la prossima stagione. Ebbene, il bando di Mediapro è stato annullato per violazione a regole ...

Diritti tv : Sky-Mediapro - domani la decisione : E' attesa per domani la decisione del Tribunale di Milano, chiamato a stabilire se revocare la sospensione d'urgenza del bando di Mediapro per la vendita dei Diritti tv della Serie A o accogliere le ...

Diritti tv - attesa domani la decisione sul ricorso Sky al bando Mediapro : Il giudice Claudio Marangoni dovrebbe depositare il suo provvedimento nella mattinata di domani L'articolo Diritti tv, attesa domani la decisione sul ricorso Sky al bando Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv : tribunale Milano - mercoledì attesa decisione Sky-Mediapro : Si pronuncerà probabilmente mercoledì, Claudio Marangoni, il giudice del tribunale civile di Milano chiamato a decidere sulla conferma o sulla revoca del provvedimento di sospensione d’urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile scorso, del bando con cui l’intermediario spagnolo Mediapro ha messo in vendita i Diritti tv di calcio della Serie A per il triennio 2018-2021. E’ quanto emerge da fonti giudiziarie, che escludono una ...

Diritti Tv - Sky e Mediapro ancora distanti : ultimatum vicino per gli spagnoli : L'ultimo incontro tra l'emittente e gli spagnoli non ha dato i frutti sperati. Sky spinge per il terzo bando, i club chiederanno la fideiussione a Mediapro. L'articolo Diritti Tv, Sky e Mediapro ancora distanti: ultimatum vicino per gli spagnoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.