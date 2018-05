Diritti tv Serie A | il tribunale di Milano dà ragione a Sky | annullato il bando ideato da

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Tribunale raccoglie istanze Sky - bando MediaPro da annullare : È stata depositata la decisione del Tribunale di Milano relativa alla causa fra Sky e MediaPro sul bando dei Diritti tv della Serie A. Lo si apprende da fonti giudiziarie. Al momento non è ancora noto il contenuto della decisione del giudice Claudio Marangoni, presidente della Sezione impresa del Tribunale di Milano, chiamato a stabilire se revocare la sospensione d'urgenza del bando di MediaPro o accogliere le istanze di Sky, ...

Serie B : 3 offerte per i Diritti televisivi - ecco la decisione dell'Assemblea : Il campionato di Serie B è ancora in corso, ma i dirigenti della Lega B sono già impegnati nella programmazione della prossima stagione. Di certo, c'è tanta attesa nel capire chi riuscirà a spuntarla nella lotta per accaparrarsi i diritti tv della Serie B nel prossimo triennio. Proprio di questo si è parlato approfonditamente durante l'Assemblea che si è tenuta in Via Rosellini a Milano e nella quale erano presenti 21 società. Durante ...

Diritti tv : Serie B - trattative private : MILANO, 8 MAG - La Lega B proverà a vendere i Diritti tv del campionato per il prossimo triennio avviando trattative private. Lo ha deliberato l'assemblea dei club cadetti all'unanimità, informata dal ...

Diritti tv - Mediaset perde anche l’asta per la Coppa Italia : senza Serie A - si chiuderà l’epoca del calcio sui canali del Biscione : La fine di un’era, iniziata con la Copa de Oro 1980. È questo il rischio che Mediaset corre dopo aver perso l’asta per trasmettere i match di Coppa Italia del prossimo triennio, acquistati dalla Rai. Con le conseguenti preoccupazioni della redazione sportiva di Premium, 41 giornalisti a contratto più i collaboratori, che senza calcio da trasmettere non avrà senso di esistere. Quasi quarant’anni di calcio in tv, spesso in ...

Lega Serie A - il 15 maggio nuova assemblea su Diritti tv e governance : L'assemblea della Lega di Serie A è stata convocata per martedì 15 maggio presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A. L'articolo Lega Serie A, il 15 maggio nuova assemblea su diritti tv e governance è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Assemblea di Serie B : decisioni su Diritti tv e Consiglio direttivo : Il campionato di Serie B è ancora in corso, ma i dirigenti sono già impegnatissimi per programmare la prossima stagione, che si prevede piena di novità. Infatti, dal prossimo anno la Serie B potrebbe decidere di inserire il Var nel suo campionato. Il Var, già provato con tante polemiche in Serie A, sarebbe quindi pronto a sbarcare anche nel campionato cadetto e il Presidente Balata ha spiegato che l'arrivo di questa tecnologia aumenterà lo ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio diffida MediaPro : «Rispetti impegni». : Ancora 15 giorni di tempo a MediaPro per rispettare l'impegno con la Lega di Serie A sui Diritti tv per il prossimo triennio. È una sorta di ultimatum quello lanciato dai club, che nella assemblea svoltasi nel Salone d'Onore del Coni a Roma hanno deliberato di inviare una lettera di diffida alla società spagnola. Se entro due settimane non arriverà la fideiussione di oltre un miliardo dall'intermediario spagnolo si apriranno ...

Diritti Tv Serie A - Tavecchio a Sportitalia : «Quando me ne sono andato erano assegnati» : L’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha concesso una lunga intervista in esclusiva a Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky), rompendo il silenzio dopo le dimissioni da capo del calcio italiano seguite alla mancata qualificazione della nazionale al Mondiale di Russia 2018. Tavecchio è stato intervistato dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello ed rico...

Lega Serie B - domani assemblea su Diritti tv : Si svolgerà domani a Milano l’assemblea di Lega Serie B, con inizio alle ore 14. Dopo le comunicazioni del presidente, Mauro Balata, e le informative del direttore generale, si parlerà di diritti audiovisivi per il prossimo triennio 2018-2021, di mutualità di sistema, ma anche di marketing associativo e di ottimizzazione dei costi. (AdnKronos) L'articolo Lega Serie B, domani assemblea su diritti tv sembra essere il primo su CalcioWeb.

Serie B - Diritti tv : scaduto il bando - ecco la situazione Video : C'è tanta attesa tra gli sportivi per capire quale emittente televisiva si aggiudichera' i diritti per trasmettere tutte le gare del campionato di Serie B [Video] per il prossimo triennio calcistico 2018- 2021. I risultati dell'attenzione nei confronti del campionato di Serie B sono ormai sotto gli occhi di tutti e l'interesse per accaparrarsi i diritti televisivi è molto alto. La conferma che la Serie B è cresciuta molto negli ultimi ...