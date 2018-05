Diritti Tv | il tribunale di Milano conferma la sospensione Bando da rifare

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Tribunale raccoglie istanze Sky - bando MediaPro da annullare : È stata depositata la decisione del Tribunale di Milano relativa alla causa fra Sky e MediaPro sul bando dei Diritti tv della Serie A. Lo si apprende da fonti giudiziarie. Al momento non è ancora noto il contenuto della decisione del giudice Claudio Marangoni, presidente della Sezione impresa del Tribunale di Milano, chiamato a stabilire se revocare la sospensione d'urgenza del bando di MediaPro o accogliere le istanze di Sky, ...

Diritti Tv - domani la sentenza del Tribunale di Milano sulla revoca della sospensione del bando : È attesa per domani la decisione del Tribunale di Milano, chiamato a stabilire se revocare la sospensione d'urgenza del bando di Mediapro per la vendita dei Diritti tv della Serie A o accogliere le ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Decisione Tribunale entro mercoledì - Malagò preoccupato : Fra lunedi' e mercoledi' il Tribunale di Milano dira' se rispetta o meno le regole il bando di Mediapro, contestato da Sky che ne ha ottenuto la sospensione d'urgenza il 16 aprile. Il giudice Claudio Marangoni in mattinata si e' riservato la Decisione dopo l'udienza di due ore con le parti, a tratti «animata» per dirla con uno dei circa venti legali presenti. E' quindi possibile, ma non scontato, che lo scenario sia più chiaro ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - domani udienza in Tribunale. Sentenza attesa a giorni : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di sospensione d'urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile, del bando con cui l'intermediario Mediapro ha messo in vendita i Diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. Non è esclusa, in linea teorica, la possibilità delle parti di ...

Il Tribunale di Milano ha sospeso fino al 4 maggio il bando di Mediapro per i Diritti della Serie A : Il Tribunale di Milano ha sospeso fino al 4 maggio il bando di Mediapro per i diritti della Serie A. La decisione del Tribunale è stata presa su richiesta di Sky Italia, che ha chiesto di verificare che i termini The post Il Tribunale di Milano ha sospeso fino al 4 maggio il bando di Mediapro per i diritti della Serie A appeared first on Il Post.

Calcio - Serie A : sospeso il bando Mediapro per i Diritti tv. Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso di Sky : Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky Italia e ha deciso di sospendere d’urgenza il bando di Mediapro fino al 4 maggio, data in cui lo stesso Tribunale si esprimerà nel merito. L’assegnazione dei diritti tv per la trasmissione delle prossime tre stagioni di Serie A sta diventando sempre più problematica. La sospensiva imposta dall’organo giuridico comporta anche la cancellazione della scadenza fissata al 21 aprile ...

Diritti calcio : il tribunale di Milano blocca MediaPro - la serie A in tv nel caos : L'assegnazione dei Diritti tv per il prossimo triennio del campionato di serie A è piombata nel caos. Questa mattina il tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky Italia decidendo di sospendere ...