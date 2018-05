DIRITTI TV | ANNULLATO BANDO MEDIAPRO Sospensione confermata e nuove ipotesi | ecco cosa

Perché è stato annullato il bando di Mediapro sui DIRITTI tv del calcio : Roma, 9 mag. , askanews, Mediapro avrebbe assunto 'una posizione dominante sul mercato dell'offerta dei diritti televisivi sul campionato di serie A'. E' soprattutto per questo che il giudice civile ...

DIRITTI tv Serie A - bando annullato : la prima giornata di campionato non si vedrà? : Il bando dei Diritti tv di Serie A di calcio va annullato. A deciderlo il giudice del tribunale civile di Milano sezione per le Imprese, che ha confermato stamani la sospensiva sul bando formulato da Mediapro per l'assegnazione dei Diritti tv della Serie A 2018-2021 e quindi ha inibito Mediapro (condannata anche al pagamento delle spese legali per un importo di 15.600 euro) dal procedere con la gara sulla base del bando attuale. Così i ...

Il Tribunale di Milano ha annullato il bando di Mediapro per i DIRITTI della Serie A : Il Tribunale di Milano ha annullato il bando di Mediapro per i diritti della Serie A, confermando quindi la sospensione che era stata decisa in via provvisoria il 16 aprile. La sospensione era arrivata dopo un ricorso di Sky Italia, The post Il Tribunale di Milano ha annullato il bando di Mediapro per i diritti della Serie A appeared first on Il Post.