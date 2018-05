Dilettanti | Lega Pro | Aic e Aia candidano Abete alla presidenza Figc

Figc - Abete candidato presidente di Lega Dilettanti - Lega Pro - Aic e Aia : ROMA - La riunione delle componenti della Federcalcio intenzionate a chiedere subito un'assemblea elettiva , Lega Dilettanti, Lega Pro, sindacato calciatori e associazione arbitri, ha determinato, ...

Abete candidato alla Figc : proposto da Lega Dilettanti - Lega Pro - Aic e Aia : Fumata bianca. E' Giancarlo Abete il nome scelto dalle componenti federali riunite per chiedere un'assemblea elettiva straordinaria che faccia calare il sipario sulla gestione commissariale della Figc.

Lega Nazionale Dilettanti : incontro con organi giustizia : Anche per questa stagione si terrà, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, l’incontro annuale con tutti gli organi di giustizia sportiva territoriali e dei giudici sportivi nazionali che operano nell’ambito della Lnd. L’appuntamento, fa sapere in una nota la Lega Dilettanti, è in programma per il 17 maggio e “costituirà un utile confronto tra tutti coloro che sono chiamati a operare in relazione alle attività della ...

