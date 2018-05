Diabete | gli eroi del quotidiano | arriva #5azioni | la prima social academy sulla salute

Diabete : I LUPINI SONO MEGLIO DEI FARMACI CONTROLLANO I LIVELLI DI GLUCOSIO NEL SANGUE : I LUPINI, ricchi di proteine, potrebbero essere utilizzati in futuro per contrastare il DIABETE: recenti test hanno dimostrato la loro capacità di regolare il GLUCOSIO nel SANGUE. I LUPINI, ricchi di proteine, potrebbero essere utilizzati in futuro per contrastare il DIABETE: recenti test hanno dimostrato la loro capacità di regolare il GLUCOSIO nel SANGUE. I […] L'articolo DIABETE: I LUPINI SONO MEGLIO DEI FARMACI CONTROLLANO I LIVELLI DI ...

Nuove prospettive per combattere il Diabete : ecco il gustoso condimento che abbassa la glicemia : Eat well, stay well. Questo il manifesto della dieta mediterranea, il modello nutrizionale che ha ricevuto l’onorificenza di “patrimonio orale e immateriale dell’umanità” per le ricadute positive che ha sulla salute. A oggi sempre più studi vanno nella direzione di verificare come alcune componenti alimentari siano in grado di prevenire determinate patologie e aumentare la qualità e la durata della vita. In un precedente studio il ...

Diabete - miglioraree terapia al paziente diabetico : denuncia di FDS : La sostituzione automatica del farmaco che si applica ai generici non è legale quando si tratta di insuline. La FDS denuncia violazione della legge

Diabete e obesità - Sud maglia nera : dieta e attività fisica le armi più efficaci : L’allarme è dell’Osservatorio Nazionale della Salute: in Italia il 35,3 per cento della popolazione adulta è sovrappeso, una persona su dieci (il 9,8%) è obesa. Nelle regioni del Sud vivono le persone più obese e sovrappeso, con percentuali allarmanti rispetto a quelle del Nord: in testa Basilicata (39,9%), Campania (39,3%) e Sicilia (38,7%). In Campania si registra la maggiore prevalenza di adulti e bambini grassi: il 13% della popolazione, ...

Diabete : i consigli per prevenirne l’insorgenza : Definita la malattia del benessere, il Diabete colpisce ogni anno 18.000 persone. Prevenire si può, incominciando da quando si è giovani . Basta osservare a lcune sane regole . In primis, è doveroso tenere d’occhio il proprio peso, specie nei casi di sovrappreso e obesità. Secondo diversi studi, è sufficiente perdere circa 4 chili e mezzo per vedersi ridotto del 30% il rischio di Diabete.E’ buona norma fare movimento, in quanto è risaputo che ...

Diabete tipo 2 : ecco i consigli d’oro per evitare o ritardare l’insorgenza della patologia : Sana alimentazione e regolare attività fisica sono le due leve fondamentali per la prevenzione del Diabete tipo 2: può sembrare banale, eppure ancora oggi vale la pena ribadirlo, come dimostra la recente campagna di comunicazione del Ministero della Salute. Proprio con l’obiettivo di dare seguito ai messaggi della campagna, l’Associazione Medici Diabetologi, che ne è cofirmataria, pubblicherà sul suo profilo Twitter una serie di consigli pratici ...

Diabete : addio punture. Un cerotto per misurare i livelli di glicemia : Ogni anno, il 14 novembre, si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, un’occasione scelta per informare e sensibilizzare le persone sul Diabete, una delle malattie più diffuse a livello globale che entro i prossimi decenni continuerà a crescere coinvolgendo ancora altre centinaia di milioni di persone in ogni parte del mondo, con i relativi rischi per la salute legati a questa patologia. Convivere con il Diabete mantenendo una buona ...

Diabete - addio aghi : arriva il cerotto per misurare la glicemia : misurare il Diabete non sarà mai stato così semplice: addio aghi, benvenuto cerotto. Esso si applica sulla pelle e agisce prelevando lo zucchero presente nei fluidi sottocutanei per poi misurarlo. Risulta molto accurato in quanto lo rileva ogni 10-15 minuti, Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione nella gestione quotidiana del Diabete per i moltissimi pazienti che ne sono affetti. Lo studio, condotto presso la britannica University of ...

La metformina può migliorare la sopravvivenza delle persone con Diabete di tipo 2 e cancro del seno : Un gruppo internazionale di ricercatori, del quale fa parte anche un ricercatore dell’Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena di Roma, ha eseguito una revisione della letteratura sulla relazione fra assunzione di metformina e incidenza del cancro del seno e rischio di decesso. I risultati hanno indicato che l’assunzione di metformina può migliorare la sopravvivenza complessiva nei soggetti, con diabete di tipo 2, che sono affetti anche da ...

Diabete di tipo 2 : i benefici dei corsi di alimentazione per migliorare lo stato della malattia : I farmaci non fanno abbastanza, mentre cambiamenti alimentari e corsi di alimentazione fanno la differenza nelle persone che soffrono di Diabete. Ecco i risultati di uno studio dei ricercatori della Physicians Committee for Responsible Medicine, un’organizzazione non-profit che promuove la medicina preventiva, conduce ricerche cliniche e incoraggia l’adozione di standard più elevati per l’efficacia della ricerca. Nello studio di 20 settimane, i ...

Da Oxford la dieta anti Diabete : largo a formaggi - caffè e miele - ecco gli alimenti da preferire e da evitare : formaggi, yogurt, mele e ‘dosi’ regolari di caffè e tè riducono il rischio di diabete. Lo affermano gli esperti dell’università di Oxford, che hanno emanato nuove e precise linee guida, le prime che citano i cibi (e non i nutrienti) da preferire come scudo della malattia. In particolare secondo i ricercatori, che hanno passato in rassegna prove provenienti da circa 500 studi, quattro caffè al giorno ridurrebbero i pericoli ...