“Di nuovo mamma?” Caterina Balivo | clamoroso È passato pochissimo dall’ultima

caffeinamagazine

: E poi una sera, buttati sul letto di un albergo a Milano, @Elodiedipa chiede a me e a @THEREALGUE di condividere un… - michele_bravi : E poi una sera, buttati sul letto di un albergo a Milano, @Elodiedipa chiede a me e a @THEREALGUE di condividere un… - GQitalia : È in edicola il nuovo numero di #GQmaggiogiugno2018 #GQmusicissue #CONDENASTQUALITY - rtl1025 : Dopo aver raggiunto il DISCO di PLATINO per il loro nuovo album #SiamoSoloNoise, Benji & Fede porteranno le loro nu… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018)ha parlato della sua vita privata in una lunga intervista per il settimanale ‘F’. La conduttrice ha ammesso di non essere perfetta, di non presenziare alle feste dei bambini e – per via dei suoi impegni lavorativi – di non aver assistito alla recita di suo figlio. Insomma, come tante mamme che lavorano, si cimenta nel difficile compito di incastrare la carriera e la vita privata. Però si è lasciata anche sfuggire un dettaglio molto particolare. Ora è mamma di due bambini: Guido Alberto e Cora. Ma mettendo via i vestitini della sua secondogenita ha avvertito il desiderio di allargare la famiglia.si è detta pronta a diventare mamma per la terza volta: “Ora voglio il terzo figlio. Quando ho messo via i vestitini di Cora, quelli taglia 1 mese, 3 mesi, mi è venuto un magone… Il tempo è volato così in fretta”.ha quindi ...