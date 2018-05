: @stelladormiente Non è detto che ci siano nuove elezioni. Dipende tutto da Berlusconi, se appoggerà il governo isti… - PasqualeCapa : @stelladormiente Non è detto che ci siano nuove elezioni. Dipende tutto da Berlusconi, se appoggerà il governo isti… - PDUmorista : Matteo Salvini chiede a Di Maio di fare un Governo fino a Dicembre. Poi dipende cosa dirà Paolo Fox #matteosalvini #luigidimaio -

"Salvini mi ha chiesto altre 24 ore e insieme le abbiamo chieste al Colle, ma io resto in campagna elettorale", dice il capo politico dei 5 Stelle, Di. Sull'intesa per la formazione di un governo "non c'è nulla di certo, sono dinamiche interne al", aggiunge Di,"non faccio previsioni".(Di mercoledì 9 maggio 2018)