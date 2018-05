Di Maio-Salvini | veto dei Cinque stelle su Giancarlo Giorgetti premier

Governo - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale altre 24 ore per trattare «Ma ora parli Berlusconi» : Dopo un vertice tra i due leader, è partita la richiesta a Mattarella di concedere ancora un giorno di tempo per chiudere il confronto. Il premier? Potrebbe essere Giorgetti

Governo - Salvini e Di Maio : “Aspettiamo Berlusconi”/ Lega e M5s trattano : Forza Italia valuta la situazione : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni". La replica di Salvini(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:48:00 GMT)

Governo - Salvini : “Ci sono possibilita` - ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Alleanza di centrodestra? È prerequisito” : “L’Alleanza con il centrodestra non si rompe. Assolutamente, è un prerequisito”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in merito ai rapporti con Forza Italia, dopo che Lega e M5s hanno ottenuto altre 24 ore dal Quirinale per trattare. “Il Governo? Ci sono possibilità, ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Mentre qualcuno si è arreso noi ci stiamo provando fino in fondo, vorrei parlare di programmi, di cose da ...

Governo Lega-M5s - Di Maio e Salvini trattano : Mattarella concede altre 24 ore : I leader leghista e M5s stanno trattando per cercare di trovare un accordo e varare un Governo politico, evitando l’esecutivo di tregua proposto dal Quirinale. Il Colle concede 24 ore supplementari per negoziare. Segnali di disgelo da parte di Di Maio: nessun veto contro Berlusconi. E da Forza Italia c’è chi invoca la «benevolenza critica» ...

Paolo Romani : 'Forse vale la pena un governo Di Maio-Salvini' : 'Forse vale la pena che si sperimenti un governo giallo-verde , vediamo cosa può offrire...'. Paolo Romani, senatore di Forza Italia, il più vicino alla Lega tra le fila azzurre, in pressing su Silvio ...

Lega-M5S - "accordo vicinissimo" Cresce l'ipotesi Giorgetti premier Di Maio e Salvini fuori dal governo : "Accordo vicinissimo. Matteo (Salvini, ndr) ci ha detto di stare pronti". Così una fonte leghista ai massimi livelli, che in queste ore sta partecipando direttamente alle trattative con Forza Italia e con il Movimento 5 Stelle, conferma ad Affaritaliani.it che l'intesa... Segui su affaritaliani.it

Giorgia Meloni - l'accordo tra Salvini e Di Maio terremota Fratelli d'Italia. Tre strade e la voce : anche loro al governo? : Il patto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per un governo politico con la 'non sfiducia' di Forza Italia manda in tilt Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni . Il partito, da sempre contrario all'...

Fausto Bertinotti prende bene l'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Siamo nel territorio del demonio' : Adesso, due mesi dopo il voto, sembra fatta. Sul fotofinish, si sta per chiudere l'accordo tra Lega e M5s: decisivo un faccia a faccia che si è tenuto a Montecitorio in mattinata tra Matteo Salvini e ...