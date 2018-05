Di Maio | “Prevalsa responsabilità”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Mi fa piacere che abbia prevalso la responsabilità e sono molto contento. Domani mattina ho intenzione di incontrare Matteo Salvini, ci sederemo al tavolo e inizieremo a parlare dei temi per il Paese. Poi dopo parleremo di nomi”. Così Luigi Di, leader M5S, a margine di una cena con deputati grillini e membri del suo staff dopo il via libera di Silvio Berlusconi al governo giallo-verde.“L’importante – ha aggiunto Di– è il contratto di governo perché in quel contratto ci sono le cose che aspettiamo da 30 anni in Italia, le soluzioni ai nostri problemi e che non abbiamo visto per 30 anni. E’ un momento importante ma abbiamo ancora tanto da fare perché dobbiamo mettere in piedi un contratto e una squadra di governo”. L'articolo Di: “Prevalsa responsabilità” sembra essere il primo ...