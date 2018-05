: #Renzi parla di incontro in streaming e invita i vincitori a proporre regole nuove di cui il Paese ha bisogno, ma D… - AnnaAscani : #Renzi parla di incontro in streaming e invita i vincitori a proporre regole nuove di cui il Paese ha bisogno, ma D… - LaStampa : Di Maio rilancia il patto con la Lega: “Pronto a sacrificare la premiership” - CybFeed : #News #Di Maio: premiership? Premier terzo -

"Le mie dichiarazioni di domenica sono ancora valide: la mia parola è una. Se ci saranno le condizioni per un accordo si inizierà parlando di temi e non di nomi". Così il leader pentastellato Luigi Disulla disponibilità a rinunciare alla sua candidatura alla, come annunciato domenica scorsa a "In mezz'ora in più". Se per fare un governo "quell'ostacolo è Luigi Di-aveva detto- scegliamo insieme un presidente del Consiglio che non sia io".(Di mercoledì 9 maggio 2018)