Di Maio | nessun veto su Berlusconi | volevamo governo con Lega

'Nessun veto su Berlusconi - volevamo il governo con la Lega' - Di Maio - : Roma, 9 mag. , askanews, 'Non è un veto su Berlusconi è fare un governo che preveda due forze politiche, non quattro, abbiamo visto cosa succede con 4-5 forze politiche al governo , resta la nostra ...

Lega e Di Maio in pressing su BerlusconiMa Forza Italia : 'Nessun passo indietro' : ... che ha annunciato la nascita di un 'governo di tregua' vista l'incapacità dei partiti di formare una maggioranza politica, le trattative per evitare il voto anticipato sono ancora in alto mare. L'...

Governo : Di Maio - nessun contatto tra me e Renzi : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Non c’è stato alcun tipo di contatto tra me e Renzi”. Lo assicura il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ai microfoni di Rtl 102.5. “Credo -aggiunge riferendosi alla fase di dialogo tra M5S e Pd- che in quel momento i segnali positivi arrivassero da tutte le parti del Pd e questo non lo sapevamo solo noi del Movimento, solo il presidente Fico, mi pare che fosse chiaro a tutto il ...

Direzione Pd - Cuperlo : "Nessuna ipotesi di governo a guida Di Maio - ma non ha vinto Renzi" : Ma questo non vuol dire che abbia vinto Renzi, visto che in discussione era la linea politica del partito". Sono parole di Gianni Cuperlo a margine della Direzione Pd. "Abbiamo apprezzato la ...

L'intervista di Renzi a Che tempo che fa : 'Nessuna fiducia a un governo Di Maio' : 'Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che 4 marzo è stato uno scherzo' dice, a proposito di un accordo di governo con i cinque stelle l'...

Renzi-Di Maio - è scontro : non ci sarà nessuna intesa tra Pd e M5s : L'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi chiude definitivamente la porta (mai davvero aperta fino in fondo da nessuno in casa dem) all'accordo con il Movimento 5 stelle. Renzi chiude a...

Renzi : “Fiducia a Di Maio da nessun senatore Pd”. Dal Jobs act a reddito di cittadinanza : chiusura totale sui temi : “Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Sette italiani su 10 hanno votato o per Salvini o per Di Maio. Noi non possiamo con un gioco di palazzo uscire dalla porte d entrare dalla finestra. Il governo lo deve fare chi ha vinto”, ha dichiarato Matteo Renzi a Che tempo che fa su Rai1. “Incontrarsi è un bene, sempre. Si parlano le Coree, si possono parlare Cinque stelle e Pd, Cinque stelle e Lega. Penso che ...

Governo - Di Maio : “Soddisfatto - ora aspettiamo Mattarella”. E sul conflitto d’interessi : “Nessun doppio fine filo-Lega” : “Le parole sul conflitto d’interessi? Non c’è nessun doppio fine. È uno dei nostri temi ed è quello che ambisco per l’Italia”. A precisarlo il capo politico M5S Luigi Di Maio in merito a quanto affermato dopo il secondo giro di consultazioni con Roberto Fico, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se nelle sue parole dopo le consultazioni ci fosse un accenno di riapertura alla Lega. Il leader M5s ha ...

Governo - Di Maio : “Noi alternativi a Pd e Lega - ma nessuno può fare un esecutivo da solo” : “È chiaro che un Governo del centrodestra non é più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il fallimento del mandato di Casellati quell’ipotesi è tramontata del tutto“. Lo ha detto Luigi Di Maio, dopo l’incontro del M5s con il presidente della Camera Roberto Fico. La Lega e Salvini “hanno deciso di condannarsi all’irrilevanza per rispetto del loro ...

L’ultimatum di Di Maio : “Nessun terzo nome - Salvini ha ancora 24 ore per rompere con Berlusconi” : Nessun terzo nome. Meno che mai l’incarico pieno al leghista Giancarlo Giorgetti, tesi che circolava ieri veicolata dalla Lega, dando per fatto l’accordo con il M5S, più che altro per sedare l’imbizzarrito alleato Silvio Berlusconi. ...

Nessun incontro Salvini-Di Maio a Vinitaly. Il leader leghista : “Gli offro un bicchiere di vino - ma non oggi” : Matteo Salvini. Maurizio Martina. Giorgia Meloni. Il presidente del Senato, Casellati. E poi nel primo pomeriggio, Luigi Di Maio....

Salvini 'Di Maio si sforzi a fare qualcosa di più. Io sono pronto e non dico no a nessuno' : Bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini , presente all'inaugurazione a Verona della 52.ma edizione del Vinitaly. Dopo aver precisato che non ci sarebbero stati incontri con il ...