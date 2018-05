DI MAIO | “NESSUN VETO SU BERLUSCONI DIALOGO CON SALVINI” Giorgetti ‘prepara’ Governo

Governo - Di MAIO : “Soddisfatto - ora aspettiamo Mattarella”. E sul conflitto d’interessi : “Nessun doppio fine filo-Lega” : “Le parole sul conflitto d’interessi? Non c’è nessun doppio fine. È uno dei nostri temi ed è quello che ambisco per l’Italia”. A precisarlo il capo politico M5S Luigi Di Maio in merito a quanto affermato dopo il secondo giro di consultazioni con Roberto Fico, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se nelle sue parole dopo le consultazioni ci fosse un accenno di riapertura alla Lega. Il leader M5s ha ...

L’ultimatum di Di MAIO : “Nessun terzo nome - Salvini ha ancora 24 ore per rompere con Berlusconi” : Nessun terzo nome. Meno che mai l’incarico pieno al leghista Giancarlo Giorgetti, tesi che circolava ieri veicolata dalla Lega, dando per fatto l’accordo con il M5S, più che altro per sedare l’imbizzarrito alleato Silvio Berlusconi. ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Nessun esecutivo senza Di MAIO premier - no ad altre persone non elette dai cittadini” : “Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica”. A dirlo a Radio 24, è l’esponente del Movimento 5 stelle, e candidato ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino durante la trasmissione 24Mattino. “A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data una risposta e ...