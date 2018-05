Di Maio | ' Momento importante | ha prevalso la responsabilità'

Luigi Di Maio e Sergio Mattarella : il momento esatto in cui tra i due è finita malissimo : Ciao ciao Di Maio . Nell'incertezza che regna sovrana e tale sarà almeno fino a lunedì, una certezza c'è: Luigi Di Maio non sarà premier. Nè ora nè, forse, mai. Motivo? La frattura apparentemente ...

Governo - Morra (M5s) : “Disposti a cedere su Di Maio premier? Premiato da elettori - quando sarà il momento si ragionerà” : “Se siamo disposti a cedere su Di Maio premier? Lo hanno Premiato gli elettori, il M5s ha indicato in Luigi Di Maio la persona che potesse svolgere al meglio questo ruolo, quando sarà il momento si ragionerà“. Così il senatore pentastellato Nicola Morra, che, nel giorno delle consultazioni a Palazzo Giustiniani dalla Casellati, non ha chiuso del tutto all’ipotesi di un passo indietro del capo politico M5s, per dare il via al ...