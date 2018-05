Di Maio | io resto in campagna elettorale

Di Maio : “Ripartite le richieste ai Tg Rai di fare servizi contro M5s. Presto legge meritocratica per sostituire i direttori” : “Sono ripartite le richieste ai Tg Rai di fare servizi contro di noi. Negli ultimi 50 giorni ci avevano trattato con i guanti bianchi perché avevano paura che andassimo al governo e sostituissimo i direttori. Lo fare mo molto Presto grazie a una legge finalmente meritocratica ”. Luigi Di Maio , in una lettera indirizzata direttamente ai parlamentari del Movimento 5 stelle, ha parlato di “sabotaggio” da parte degli altri ...

Di Maio : bisogna cambiare tutti - andiamo presto al voto : Revisione del Jobs Act e della legge Fornero, centri per l'impiego e pensione di cittadinanza "sono tutte cose che eravamo pronti ad inserire nel contratto di governo per cambiare l'Italia" ma "sono ...

Lavoro - Di Maio : “Bisogna cambiare tutto - andiamo presto al voto” : Di Maio ritorna sulla necessità di tornare il voto a giugno: "I partiti riempiranno questa giornata con frasi fatte, slogan e auspici sul Lavoro e sull'articolo 1 della Costituzione. Ma se non interveniamo subito il Lavoro in Italia diventerà sempre più sottopagato e precario".Continua a leggere

Salvini : «Resto con Berlusconi». Offerta di Di Maio al leader del Carroccio ma lui riabbraccia il Cavaliere : «Deciditi, deciditi, deciditi». E ancora: «Il governo lo vuoi fare oppure no. Lo devi dire, Matteo, perché anche Mattarella sta perdendo la pazienza e perché, se non...

Salvini : 'Resto con Berlusconi'. Offerta di Di Maio al leader del Carroccio ma lui riabbraccia il Cavaliere : 'Deciditi, deciditi, deciditi'. E ancora: 'Il governo lo vuoi fare oppure no. Lo devi dire, Matteo, perché anche Mattarella sta perdendo la pazienza e perché, se non devidi, con l'esplorazione di Fico ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Le c*** le lascio agli altri. Se la Lega vince in Molise - governo molto presto' : 'Le ca*** le lascio dire agli altri'. Matteo Salvini lancia messaggi più che espliciti a Luigi Di Maio e al Movimento 5 Stelle , nella giornata che sembra segnare la fine delle trattative. ...

Di Maio a Vinitaly : "Serve fare presto il governo - non c'e solo la Lega ma anche il Pd" : Luigi Di Maio, in visita al Vinitaly di Verona non ha potuto evitare di rispondere alle domande sulla futura formazione di un nuovo esecutivo: "Voglio dirvi che la questione del governo è per noi ...