Di Maio | I principali responsabili dello stallo sono Salvini e Renzi

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Luigi Di, leader del MoVimento 5 Stelle, questa mattina ha parlato con i giornalisti in Transatlantico e ha commentato la situazione diin cui si trova la politica italiana, individuando quelli che secondo luinei due "Matteo", ossia, rispettivamente di Lega e Pd, i due partiti, uno alternativo all'altro, con cui Diavrebbe voluto stipulare un contratto per un "governo di cambiamento". L'aspirante premier (anche se negli ultimi giorni ha fatto un passo indietro da questo punto di vista) ha spiegato la questione del rifiuto di coinvolgere nelle trattative anche Forza Italia:"Non è un veto su Berlusconi, è una volontà di dialogare con la Lega. Punto. Noi vogliamo fare un governo che preveda due forze politiche e non quattro. Perché lo abbiamo visto cosa succede quando si fanno i governi a quattro o a cinque forze ...