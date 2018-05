Di Maio | Altre 24 ore | ma ora tocca a Salvini

Governo Lega-M5s - Di Maio e Salvini trattano : Mattarella concede altre 24 ore : I leader leghista e M5s stanno trattando per cercare di trovare un accordo e varare un Governo politico, evitando l’esecutivo di tregua proposto dal Quirinale. Il Colle concede 24 ore supplementari per negoziare. Segnali di disgelo da parte di Di Maio: nessun veto contro Berlusconi. E da Forza Italia c’è chi invoca la «benevolenza critica» ...

Palma di Maiorca vieta le case in affitto ai turisti. Il sindaco : "Saremo un modello per le altre città d'Europa" : Se quest'estate avete in programma una vacanza a Mallorca, sappiate che trovare un posto letto sarà più difficile. A partire da luglio l'isola delle Baleari sarà la prima città spagnola a vietare, a chi possiede un appartamento in città, di affittarlo ai turisti. La misura, che risparmia solo ville e case indipendenti che si trovino in aree protette o zone industriali, è volta a contrastare gli affitti ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Nessun esecutivo senza Di Maio premier - no ad altre persone non elette dai cittadini” : “Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica”. A dirlo a Radio 24, è l’esponente del Movimento 5 stelle, e candidato ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino durante la trasmissione 24Mattino. “A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data una risposta e ...

M5s - Di Maio : “Mi sarei aspettato dalle altre forze politiche un contatto sui temi - invece discutono dei loro problemi” : “Mi sarei aspettato da tutte le forze politiche un contatto su dei temi. E invece vedo forze politiche discutere al loro interno” dei loro problemi “e questo è un rammarico. Chi vuole mettersi al lavoro per l’Italia si faccia avanti. Non c’è da fare alleanze, c’è da mettere sul piatto le questioni da risolvere”. Lo ha detto parlando alla stampa estera il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di ...

Elezioni 2018 - Di Maio : 'Aperti a confronto con altre forze politiche' - : Il candidato premier del Movimento 5 Stelle è intervenuto a Roma per commentare i risultati dell'election day che ha incoronato i pentastellati. LIVE - SPECIALE