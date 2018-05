Data ufficiale per Tutto può succedere 3 in onda a giugno | la fiction declassata a

Shade e Nek Max Renga ai Wind Music Awards dopo i successi dell’ultimo anno : la Data ufficiale : Nek Max Renga ai Wind Music Awards per un ritorno all'Arena di Verona dopo il grande concerto che hanno tenuto il 28 aprile scorso. Tra i nuovi nomi annunciati, anche quello di Shade. Il giovane artista salirà sul palco per ritirare il premio assegnato per Irraggiungibile, in collaborazione con Federica Carta. Il trio ha appena concluso la sessione primaverile dei concerti che hanno organizzato per il progetto congiunto avviato con Duri da ...

Ufficiale lo speciale di Verissimo su Amici 2018 : svelata la Data della puntata : Lo speciale di Verissimo su Amici 2018 è stato reso Ufficiale. Secondo quanto dichiarato da Silvia Toffanin, la puntata dedicata al talent andrà in onda sabato 12 maggio, prima del 6° serale dedicato al programma. Come ogni anno, la conduttrice di Verissimo sarà ospite dello studio del talent per una puntata tutta dedicata ai talenti rimasti in gara dopo l'eliminazione di massa dell'ultimo serale che ha visto uscire dal gioco Valentina, Zic, ...

Life Sentence arriva su Mediaset Premium : la nuova serie di Lucy Hale ha una Data ufficiale : Life Sentence in onda in Italia? Finalmente ci sono una data ufficiale e una rete per la serie tv con Lucy Hale di Pretty Little Liars. Proprio la dolce e stravagante Aria sarà la protagonista della nuova serie The CW che ha preso il via il 7 marzo scorso negli Usa ma che non sta portando a casa gli ascolti sperati tanto che si parla già di una possibile cancellazione per lei. Sarà davvero così? La risposta ufficiale potrebbe arrivare agli ...

Ufficiale la 3ª Data di Laura Pausini all’Arena di Verona : info biglietti in prevendita : Laura Pausini all'Arena di Verona triplica le date annunciate per il tour dedicato a Fatti sentire. Come già previsto, l'artista sarà all'anfiteatro scaligero anche il 22 settembre. I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti al fan club a partire dal 2 maggio alle ore 16, mentre la prevendita generale sarà avviata dal 3 maggio, ancora alle 16. I punti vendita fisici saranno invece attivi da lunedì 7 maggio. Saranno messe a ...

Uomini e Donne / La scelta di Nicolò Brigante - quando va in onda? Svelata la Data ufficiale (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: Paolo Crivellin nello stesso locale dove era presente anche l'ex corteggiatrice Marianna; scoppia il panico sul web ma lui...(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:20:00 GMT)

Xiaomi Mi 6X (Mi A2) è Ufficiale : Scheda tecnica - Data di uscita e prezzi : Lo Xiaomi Mi 6x, che potrebbe essere il Mi A2, è Ufficiale: Scheda tecnica, foto, prezzi e data di uscita del prossimo best buy del 2018 Caratteristiche e Scheda tecnica Xiaomi Mi 6x (Mi A2) Il tanto atteso Xiaomi Mi A2 è forse già pronto e viene presentato da Xiaomi sotto il nome di Mi 6x […]

Diventa ufficiale la Data del OnePlus 6 : giorno - ora e luogo della presentazione : Ufficializzata la data di presentazione di OnePlus 6, in programma per il 16 maggio nella città di Londra, alle ore 18 italiane. Esattamente un giorno prima, sempre nella capitale britannica, sarà la volta dell'annuncio europeo di Honor 10, altro top di gamma cinese che sta tenendo gli appassionati col fiato sospeso, per quanto riguarda soprattutto il prezzo di vendita e l'effettiva disponibilità all'acquisto del prodotto (se volete consultare ...

Sergio Castellitto ne Il Professore nei panni di Aldo Moro : annunciata la Data ufficiale di messa in onda : Proprio in questi giorni è tornato al cinema nel cast di "Tuttofare", ma Sergio Castellitto presto sarà in tv ne Il Professore nei panni di Aldo Moro. Da accademico a politico, da presidente della DC a Presidente del Consiglio fino al rapimento avvenuto nel marzo del 1978 per mano delle Brigate Rosse che lo hanno ucciso senza permettergli di tornare a casa dopo la prigionia, la storia di Aldo Moro sbarca su Rai1 con Sergio Castellitto ne Il ...

Ufficiale il raduno 2018 di Laura Pausini con biglietti in prevendita per la Data zero del tour : Il raduno 2018 di Laura Pausini è finalmente Ufficiale. Dopo il concorso che ha visto partecipare i numerosi fan, lo Staff ha finalmente sciolto le riserve sulla data e il luogo nel quale l'artista terrà l'incontro con i suoi seguaci. L'evento si terrà il 12 luglio prossimo al Pala Arrex di Jesolo, dove spesso si tengono le diverse date zero dei tour di molti artisti italiani. Non è quindi un caso se anche Laura Pausini ha scelto questa ...

Ufficiale No Tears Left To Cry di Ariana Grande - il nuovo singolo a un anno dall’attentato di Manchester : dettagli e Data di uscita : Dopo giorni di indiscrezioni, da oggi è finalmente Ufficiale: No Tears Left To Cry di Ariana Grande è il nuovo singolo, in arrivo venerdì 20 aprile. Da diversi giorni si vociferava sul web l'arrivo di un nuovo singolo di Ariana Grande, la quale ha ufficializzato l'uscita proprio nelle ultime ore. Attraverso i suoi profili Twitter e Instagram, questa notte Ariana Grande ha condiviso alcuni post che compongono il titolo della canzone, con la ...

Matrimonio a Prima Vista 3 Italia ha una Data ufficiale : le nuove coppie pronte a sposarsi : Sky Uno si prepara ad ospitare Matrimonio a Prima Vista 3. Non si tratta di vecchie repliche e nemmeno della versione americana ma della nuova versione Italiana che occuperà il prime time del giovedì prendendo ufficialmente il posto di Masterchef Prima e dell'edizione Celebrity dopo. nuove coppie pronte a conoscersi sull'altare a pochi minuti dal sì, il viaggio di nozze, la convivenza e la scelta finale che incuriosisce il pubblico e che, a ...

Giallo attorno a OnePlus 6 : spunta la prima possibile Data per la presentazione ufficiale : Stiamo vivendo giorni davvero intensi per quanto riguarda il susseguirsi di rumors relativi al nuovo OnePlus 6, uno degli smartphone Android più attesi di tutto il 2018 considerando una scheda tecnica che non dovrebbe avere nulla da invidiare rispetto agli altri top di gamma. Durante lo scorso fine settimana abbiamo preso in esame la prima possibile foto dello smartphone, il che non ha fatto altro che alimentare curiosità ed attesa di utenti ...

Il Miracolo in onda a Maggio su Sky Atlantic : Data ufficiale della serie con Guido Caprino : Sta per aprirsi un'era, quella di Niccolò Ammaniti prestato alle serie tv, che sicuramente registrerà risultati importanti a cominciare da Il Miracolo. L'attesa serie originale debutterà su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno proprio il mese prossimo, a Maggio, e occuperà la prima serata del martedì dall'8 Maggio. Manca un mese al debutto della serie e il pubblico è in attesa di vedere il primo trailer ufficiale che avrà come protagonista Guido ...

Ufficiale la Data d’uscita del nuovo singolo di Laura Pausini - 2° estratto da Fatti sentire : audio e testo : Il nuovo singolo di Laura Pausini è Frasi a metà. Il brano è atteso per la rotazione radiofonica il 6 aprile e rappresenta il 2° estratto da Fatti sentire, disco che ha rilasciato il 16 marzo scorso e con il quale ha già ottenuto la certificazione oro. L'artista aveva già anticipato che questo sarebbe stato il secondo estratto dal disco, spiegando il motivo per il quale si sia così tanto imposta perché la canzone finisse in rotazione ...