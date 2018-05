Dall' aggiornamento del Def al giudizio Ue | tutti gli scogli dell' agenda autunnale

“Oggi…”. Georgette Polizzi - l’aggiornamento Dall’ospedale. L’ex concorrente di Temptation Island è in cura dopo un brutto malore neurologico. Le sue condizioni : Georgette Polizzi, 33 anni, come sappiamo (purtroppo) dallo scorso martedì è ricoverata in ospedale per accertamenti neurologici a seguito di un malore. L’ex concorrente di Temptation Island racconta giorno dopo giorno via social la sua risalita verso la normalità ed oggi si è immortalata alle prese con i suoi “primi 5 passi” dopo giorni in sedia a rotelle. “Voglio che questo sia un messaggio di speranza”, ...

Quando aspettarsi l’aggiornamento Oreo su Huawei P8 Lite 2017 : indicazioni Dall’estero : Eravate alla disperata ricerca di notizie ai tempi di rilascio dell'aggiornamento Oreo a bordo del vostro Huawei P8 Lite 2017? Di esternazioni vere e proprie relative al modello internazionale mancano, ma quest'oggi possiamo ricollegarci ad un discorso effettuato nell'ambito di Honor 8 Lite, nome col quale sappiamo essere stato presentato il nostro Huawei P8 Lite 2017 in alcuni mercati selezionati. Secondo quanto riportato dal 'TAS', un ...

Tre novità registrate con iOS 11.4 beta 1 : cosa aspettarsi Dall’aggiornamento? : Nel giro di poche settimane dovremmo toccare con mano anche l'aggiornamento iOS 11.4, almeno stando alle novità che sono trapelate nel corso delle ultime ore. Merito del rilascio della beta 1, giunto a sorpresa nella serata di ieri 2 aprile, dal quale possiamo trarre già alcuni spunti interessanti sui quali soffermarci. Nemmeno il tempo di analizzare più in profondità l'aggiornamento iOS 11.3, come avvenuto nelle ultime ore su OptiMagazine per ...

Stazione Spaziale Cinese - notte col fiato sospeso per il “Crash” di Tiangong-1 : Dall’ultimo aggiornamento 2 notizie importantissime per l’Italia [DETTAGLI] : 1/23 ...

Resoconto Huawei P9 Lite con aggiornamento B405 sulla batteria a pochi giorni Dall’uscita : Lo scorcio iniziale di marzo è stato caratterizzato dalle prima segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di provare l'aggiornamento B405 a bordo del proprio Huawei P9 Lite. Sto parlando della versione single SIM con 3 GB di memoria RAM, quella che a conti fatti è maggiormente utilizzata in Italia e che di conseguenza ha attirato su di sé l’attenzione e la curiosità di coloro che ancora non hanno ricevuto la notifica per procedere al ...

Pregi e difetti per Asus ZenFone 3 ad un mese Dall’aggiornamento Oreo : A circa un mese dal rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per Asus ZenFone 3 è tempo di bilanci, in modo tale da capire quali siano i punti di forza e di debolezza per un device estremamente popolare in Italia e che in seguito a questo step ha fatto molto discutere. Proprio in settimana abbiamo messo in evidenza su queste pagine nuove segnalazioni di bug sulla carta secondari per il device, ma oggi intendo condividere ...

Primissima data ufficiale per Samsung Galaxy S7 Edge e aggiornamento Oreo Dalla Turchia : Arrivano proprio in queste ore notizie estremamente interessanti per tutti gli utenti che in questi due anni hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 Edge, ma per forza di cose anche per chi ha puntato sul modello flat. Da tempo si parla infatti della compatibilità con l'aggiornamento Android Oreo, ma soprattutto dei tempi necessari al produttore coreano per assicurare questo importante step dal punto di vista software. Ebbene, da oggi 8 ...

Richiedenti asilo. Dalla Giunta arriva il via libera all'aggiornamento del piano di accoglienza 2018 : E' arrivata oggi la conferma del rafforzamento delle azioni già avviate all'interno del piano per l'accoglienza dei flussi migratori. "Dalla sua prima approvazione, ormai due anni fa, - dichiara l'...