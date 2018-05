Dal governo neutrale all' astensione benevola | il glossario della crisi

Di Maio : governo? Ora dipende Dal centrodestra : Roma, 9 mag. , askanews, La palla ora è nel campo del centrodestra, per ora il Movimento 5 stelle continua a preparare la campagna elettorale. Lo ha detto il capo politico M5s Luigi Di Maio ...

Lega-M5S - "accordo vicinissimo" Cresce l'ipotesi Giorgetti premier Di Maio e Salvini fuori Dal governo : "Accordo vicinissimo. Matteo (Salvini, ndr) ci ha detto di stare pronti". Così una fonte leghista ai massimi livelli, che in queste ore sta partecipando direttamente alle trattative con Forza Italia e con il Movimento 5 Stelle, conferma ad Affaritaliani.it che l'intesa...

Golden Power Tim/ Dal governo multa di 74 - 3 milioni per Telecom Italia : Golden Power, Telecom Italia è stata multata dal Governo Italiano per una cifra di 74,3 milioni di euro per violazione degli obblighi di notifica alla normativa in materia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:36:00 GMT)

L’esecutivo neutrale non s’ha da fare. Salta il Governo auspicato Dal Colle : Come prevedibile, l’ultimo giro di consultazioni si è concluso con una fumata nera. Lo stallo politico persiste e i partiti, in vista di nuove elezioni, assaporano già il clima da campagna elettorale. Il Presidente Mattarella, davanti al mancato accordo tra le forze politiche, prende posizione e suggerisce un Governo “di tregua” che possa accompagnare l’Italia al voto: “laddove tra i partiti non si raggiungesse alcuna intesa, il Governo neutrale ...

Dal governo di servizio al voto a luglio - tutte le ipotesi spiegate dai giornali : Al ministero dell'Economia potrebbe andare Salvatore Rossi, 69 anni, direttore generale di Banca d'Italia da 5 anni'. Marzio Breda, sul Corriere della Sera , sottolinea un aspetto della questione che ...

Dal governo di servizio al voto a luglio - tutte le ipotesi spiegate dai giornali : Oggi pomeriggio, al massimo domani. Ma più probabilmente oggi pomeriggio, perché al Colle si sono stufati di aspettare e al massimo, ma è veramente il massimo, aspetteranno fino a domattina per dar tempo a M5s e Centrodestra di trovare una quadra, e sciogliere il nodo annunciando un accordo di governo. Altrimenti già alle 17 di oggi (ieri Mattarella lo aveva detto a Juventus e Milan: “Non so se farò ...

SONDAGGI/ Governo neutrale bocciato Dal 50% - M5s-Lega scendono al 40% : La soluzione di Mattarella non piace. E qualora si arrivasse allo scioglimento delle Camere bisognerà fare attenzione alla rabbia degli elettori.

La Ue : non siamo preoccupati Dall'ItaliaLega : FI vota governo neutrale? E' addio : Attesa per le decisioni che prenderà Mattarella nelle prossime ore. Di Maio: "Il voto a luglio sarà un ballottaggio con la Lega".

Giorgetti - diktat a Fi : 'Alleanza finita se c'è l'ok al governo del presidente' Di Maio : Salvini tolga voti Dal freezer : 'Sulla situazione politica in Italia non siamo preoccupati, abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella'. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue.

Iva - Ilva - manovra e crisi azienDali I dossier caldi del prossimo governo : Dalla spada di Damocle dell'aumento dell'Iva alla possibile manovra bis (da 3-5 miliardi di euro), dalla vendita di Alitalia alle principali vertenze sul tavolo del Mise (Alcoa, Ilva, Embraco), fino alla partita delle nomine in scadenza. In attesa che si risolva l'enigma della formazione del nuovo governo, si allunga di giorno in giorno l'elenco dei dossier economici aperti che il futuro esecutivo si troverà a gestire. ...

Silvio Berlusconi dice no alla linea di Gianni Letta e al governo del presidente. Messaggi minacciosi Dalla Lega : Dopo il secco 'no' a Sergio Mattarella , subito al voto subito? Lega e FdI insistono su luglio, Forza Italia frena: 'Riteniamo che il voto in estate non sia adatto per garantire la partecipazione come ...

Diritti tv come il nuovo governo : Dall’assemblea di Lega altri 15 giorni a MediaPro per pagare la fideiussione : Appesa a una fideiussione miliardaria che non arriva e da cui dipende la sopravvivenza di tutto il sistema, travolta dalla guerra di potere per i Diritti tv tra il colosso Sky e MediaPro (la società che se li è aggiudicati per la cifra record di 1,05 miliardi di euro), la Serie A prende tempo e incrocia le dita. La montagna dell’assemblea di Lega calcio ha partorito il classico topolino: 15 giorni di tempo agli spagnoli per depositare la ...

Governo - Giorgetti : 'Di Maio non conta un c...? Battuta smentita Dall'incontro Lega-M5S' : 'Di Maio non conta più un c...', così il capogruppo alla Camera della Lega Giancarlo Giorgetti aveva risposto al capo politico M5S che aveva...