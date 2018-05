huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Da Cannes arriva il siluro di Loznitsa che ha per bersaglio la propaganda di Putin - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Da Cannes arriva il siluro di Loznitsa che ha per bersaglio la propaganda di Putin - HuffPostItalia : Da Cannes arriva il siluro di Loznitsa che ha per bersaglio la propaganda di Putin - 1001portails_it : Cannes: giacca di jeans e tuta, Charlotte Casiraghi incinta arriva sulla Croisette ( -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Quante bugie russe nell'Ukraina dilaniata dalla guerra civile: il Festival di, che ha sempre un occhio politico sulla selezione, ha puntato su "Donbass" di Sergeiper l'apertura di "Un certain regard", la sua seconda sezione competitiva, dove corre anche la nostra Valeria Golino con "Euforia".Film politico per eccellenza, ildiha perla, la non-verità dell'informazione, manipolata con ogni mezzo nella regione dell'Est-Ukraina evocata dal titolo. Nella sequenza iniziale un manipolo di attori al trucco si attrezza per recitare a beneficio dei telecronisti il ruolo dei passanti civili sconvolti da un attentato. Alla fine del film finiranno ammazzati davvero, per rifornire le news di cadaveri freschi.Vittime impotenti di omicidi, illegalità, requisizioni e saccheggi, "le generazioni cresciute -dice il regista- nella ...