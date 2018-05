Da aumento Iva rischio recessione

Coldiretti : occorre scongiurare l’aumento dell’Iva per non cadere in recessione : Con la ripresa dei consumi ancora incerta occorre scongiurare il previsto aumento dell’Iva per non cadere in una pericolosa fase di recessione. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati sul commercio al dettaglio a marzo dell’Istat, in calo rispetto al mese precedente ma in aumento rispetto allo scorso anno. I dati sui consumi alimentari che risultano in forte crescita del 7,5% rispetto allo scorso anno sono in realtà “falsati” – ...

Def - il Pd sfida Lega e M5S sul blocco dell'aumento dell'Iva : Sbloccare le clausole di salvaguardia che farebbero aumentare l'Iva dal 1 gennaio 2019. In Parlamento sono tutti d'accordo sul farlo, dal M5s alla Lega passando per Forza Italia e Pd. L'accordo vacilla sul come e sul quando. Il Partito democratico ha su questo sfidato le altre forze politiche chiedendo di votare nelle Aule di Camera e Senato una risoluzione unitaria al Def, il Documento di economia e finanze, per impegnare il prossimo Governo ad ...

Cibus - Filiera Italia : “Dall’aumento Iva rischio recessione” : L’aumento delle aliquote IVA rischia di alimentare una spirale recessiva che compromette i segnali di ripresa dell’agroalimentare, dove i consumi, a fronte di una produzione in crescita, restano ancora al palo. E’ questo l’allarme lanciato a “Nasce Filiera Italia: alle origini del Made in Italy” l’incontro che si è tenuto oggi a Cibus organizzato per il varo di Filiera Italia, la nuova realtà associativa che unisce, per la prima volta, la ...

Iva - la via stretta dei tagli a spesa e agevolazioni per cancellare l'aumento : I segnali che arrivano dall'economia non sono ancora allarmanti, ma non sono certo incoraggianti. Dopo la leggera flessione del Pil registrata nel primo trimestre dall'Istat, ieri lo stesso Istituto di statistica ha fatto sapere ...

Il Def al Parlamento - tentativo in extremis contro l'aumento Iva da 12 - 4 miliardi : Nel caso in cui non si raggiungesse un'intesa tra i gruppi, ogni forza politica presenterà la sua risoluzione senza che nessuna sia approvata a maggioranza. Ieri il capo politico del Movimento cinque ...

Consultazioni - Mattarella : “Governo neutrale e di servizio e stop a dicembre. Con voto in autunno c’è rischio aumento Iva” : “Il governo presieduto dall’onorevole Gentiloni che ringrazio per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo in questa situazione anomala ha esaurito la sua funzione e non può essere ulteriormente prorogato in quanto espresso da una maggioranza parlamentare che non c’è più”. Lo afferma il presidente della Sergio Mattarella al termine delle Consultazioni. “Laddove tra i partiti non si raggiungesse alcuna intesa” per un ...