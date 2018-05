tgcom24.mediaset

: Cremona, picchia capotreno che aveva discusso con la moglie #cremona - MediasetTgcom24 : Cremona, picchia capotreno che aveva discusso con la moglie #cremona - CarloOlivelli : RT @MediasetTgcom24: Cremona, picchia capotreno che aveva discusso con la moglie #cremona - NewsTG_ : #ULTIMORA CREMONA: Picchia capotreno che aveva discusso con la moglie alla stazione di Milano per la sistemazione i… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Arrivati da Roma a Milano, madre e figlio disabile di 10 anni hanno cambiato binario per prendere la coincidenza per, ma il treno era in partenza con le porte già chiuse. La mamma hato ...