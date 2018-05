Costa nella semifinale playoff Superata Udine ecco il Crema

Maurizio Costanzo contro il Grande Fratello : "Una finestra nella discarica" : Da sempre senza peli sulla lingua, Maurizio Costanzo non si è smentito neanche stavolta davanti all'argomento Grande Fratello. Il giornalista e conduttore che per anni nelle sue storiche edizioni di Buona Domenica ha campato anche con i volti del padre di tutti i reality show, stavolta si è voluto levare qualche sassolino dalla scarpa dalle pagine di Libero.Saranno stati gli ultimi avvenimenti verificati nella casa, tra l'aggressione ad ...

Maurizio Costanzo e l'amore con Maria : "Nella vita ho un solo rimpianto..." : Si avvicina il traguardo degli 80 anni per Maurizio Costanzo e, con l'approssimarsi della cifra tonda, anche il celebre giornalista, nato a Roma il 28 agosto del 1938, coglie l'occasione per lasciarsi andare...

Sei tonnellate di cannabis tra pomodorini e fave - il drone svela la piantagione nasCosta : Un'operazione delicata che è stata possibile solo grazie a un drone, utilizzato dagli investigatori. Dopo aver individuato l'area, i poliziotti si sono appostati. L'arrestato aveva coltivato, lungo ...

Sei tonnellate di cannabis tra pomodorini e fave - il drone svela la piantagione nasCosta : Un'operazione delicata che è stata possibile solo grazie a un drone, utilizzato dagli investigatori. Dopo aver individuato l'area, i poliziotti si sono appostati. L'arrestato aveva coltivato, lungo ...

Italia-Ancelotti : blitz nella notte per il ruolo di ct. Costacurta “conferma” : Italia-Ancelotti: blitz nella notte per il ruolo di ct. Costacurta “conferma” Fabbricini e Costacurta gli hanno offerto la panchina azzurra: potrebbe debuttare nell’amichevole di San Gallo contro l’Arabia Saudita Continua a leggere

Terremoto Calabria : scossa nella Costa Cosentina [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

IL BORGO DEI BORGHI 2018/ Vincitore e classifica in diretta : PescoCostanzo nella top ten (1° aprile) : Il BORGO dei BORGHI 2018 in una serata speciale, in onda oggi, domenica 1° aprile, nel prime time di Raitre. Camila Raznovic svela il Vincitore al termine di un viaggio spettacolare.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 22:44:00 GMT)

Alba Rohrwacher sul set de L’Amica Geniale di Saverio Costanzo : avrà un ruolo nella serie? : Continuano le riprese e i rumors sulla nuova serie in otto episodi diretta da Saverio Costanzo, tratta dal best seller L'amica Geniale, il primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante. Dopo una lunga sezione di casting tra 9mila bambini e 500 adulti arrivati da tutta la Campania, finalmente le riprese hanno avuto inizio in quel di Caserta, negli studios ricavati nell’area ex Saint Gobain, e nel resto della Campania dove, in queste ...

Forte terremoto al largo della Costa brindisina - paura nella notte in Puglia -Live Tweet : Leggo. Una Forte scossa di terremoto in mar Adriatico è stata avvertita chiaramente in Puglia, 31 minuti dopo la mezzanotte. Il sisma, di magnitudo 3.9, ha destato grande...

“Nel seno! Lo nasconde lì”. Disastro Francesca Cipriani (e Isola dei Famosi - di nuovo nei guai). La ex Pupa si rotola nella sabbia ma basta una sola inquadratura a sputtanare tutto : il bikini si sCosta e… Sbam! Tutto alla luce del sole : L’Isola dei Famosi ogni settimana perde ‘pezzi’ ma, per ora, non Francesca Cipriani che, non ce ne vogliano gli altri naufraghi, è probabilmente la vip che dà più soddisfazioni in Honduras, laddove per ‘soddisfazioni’ si intendono risate e sano trash, si badi bene. Non sarà stata una casualità che tra tanti personaggi Famosi (sicuramente più di lei e dei concorrenti rimasti in gioco) la scelta sia ricaduta ...

Maurizio Costanzo Show : Henger e Monte a confronto nella puntata di giovedì 22 marzo : Maurizio Costanzo Show: il tanto atteso faccia a faccia tra Eva Henger e Francesco Monte nella seconda serata di giovedì 22 marzo. Tanto tuono che piovve!! Mai proverbio fu più azzeccato, per farvi sapere che i due protagonisti del cosiddetto canna-gate all’Isola Dei Famosi 2018, Francesco Monte ed Eva Henger si ritroveranno insieme al Maurizio Costanzo Show. #MaurizioCostanzoShow domani sera un po’ di #Isola ...

OnePlus 6 potrebbe arrivare a Costare 749 dollari nella versione 8/256 GB : Nonostante manchi parecchio al lancio di OnePlus 6 già compaiono le ipotesi di prezzo. Da un'immagine che dà credito alle precedenti ipotesi relative alla presenza dello Snapdragon 845, di un display da 6,2 pollici e della presenza di una configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, compare un prezzo di listino quantificato in 749 dollari. L'articolo OnePlus 6 potrebbe arrivare a costare 749 dollari nella versione 8/256 GB ...

Vacanze all’Isola dei famosi : quanto Costa andarci. I voli - gli alberghi e i prezzi a notte per soggiornare nella bellissima Cayo Cochinos - in Honduras : Lo scenario del reality l’Isola dei famosi è uno splendido arcipelago selvaggio. La location scelta dal famoso reality show condotto da Alessia Marcuzzi è l’Honduras, nel Mar dei Caraibi, più precisamente nelle selvagge isole Cochinos. Durante l’anno ci vivono 100 persone soltanto, ma quando viene invasa dai vip la popolazione raddoppia. Cayos Cochinos sono un gruppo insulare composto da due isole e quattordici isolotti ...

Ornella Vanoni da Costanzo : 'Ho abortito ma non avrei voluto' : Con Ornella Vanoni si chiude la quarta edizione de ' L'Intervista ', il programma in seconda serata su Canale 5 di Maurizio Costanzo. Un faccia a faccia esclusivo con la Signora della musica e del ...