Così Uber vuole rendere i taxi volanti una realtà

wired

(Di mercoledì 9 maggio 2018) “Non credo che le chiameremo macchine”, ha spiegato Jeff Holden, chief product officer di, durante la conferenza Elevate di Los Angeles, con la quale il colosso del ride-sharing ha presentato i suoi progetti perdel cielo unanel giro di cinque anni. D’altra parte, i velivoli con i quali (secondo i piani di) ci sposteremo all’interno delle città ricordano molto poco le flying car dell’immaginario fantascientifico. Si tratta infatti di droni, il cui nome tecnico è eVtol(electric Vertical Takeoff and Landing, veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale) e che sono destinati a rivoluzionare il trasporto cittadino: “In una città come Los Angeles, le persone trascorrono due settimane l’anno in mezzo al traffico. Ci siamo abituati ad accettare questa congestione estrema, con tutto quello che ne consegue in termini di emissioni di gas serra e ...