Così l' Europa aiuta i giovani a trovare lavoro

Caos Iran? Un'occasione storica Così l'Europa può isolare Trump Se no Teheran torna una "bomba" : La decisione degli Usa è un favore a Israele e Arabia Saudita. Iran pronto a una nuova svolta integralista. L'Europa e Macron possono cambiare la storia e isolare Trump. Ne avranno la forza? Segui su affaritaliani.it

Così una sentenza in Spagna sulla violenza sessuale può impattare sull'Europa. Parla Roman : Il caso della violenza sessuale a San Fermín promuoverà una riforma politica e sociale. Per Román, è molto probabile che "a medio termine ci sarà un cambiamento della legislazione europea. In Spagna ...

Le campagne sono rimaste senza zucchero. Così l'Europa ci ha messo ko : Montagne di zucchero dividono Francia e Germania dall'Italia. I due Paesi che dettano regole di comportamento economico su tutto stanno anche brigando per ridurre, e forse cancellare, la coltivazione della barbabietola in Italia. L'asse Parigi-Berlino funziona alla grande dopo che, il 30 settembre scorso, il regime delle quote produttive fissato da Bruxelles è stato eliminato come esito finale della riforma varata nel 2006. C'erano una volta le ...

Dazi verso l’Europa - Trump posticipa la decisione | Gentiloni : “Bene Così” : Dazi verso l’Europa, Trump posticipa la decisione | Gentiloni: “Bene così” La proroga però non piace all’Unione Europea “perché prolunga l’incertezza del mercato”. Continua a leggere

Così l’America ha vinto la battaglia delle banche con l’Europa : Nel periodo 2012-2017, secondo un recente rapporto congiunto di Morgan Stanley e Oliver Wyman,la quota di mercato delle grandi banche statunitensi nei mercati Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) è aumentata dal 31 al 39%. Nello stesso arco di tempo, la quota di mercato delle banche europee nel Nord America è scesa invece dal 29 al 22 per cento...

Caldo record - è un Aprile sconvolgente : mai temperature Così alte in Europa da mille anni - sembra già estate [DATI e MAPPE NOAA] : L’Italia e l’Europa stanno vivendo il mese di Aprile più Caldo di sempre da quando esistono i rilevamenti meteorologici: temperature tipicamente estive danno l’impressione che la bella stagione sia iniziata con due mesi abbondanti d’anticipo, in realtà abbiamo già visto dalle ultime previsioni meteo che per Maggio dobbiamo aspettarci un ribaltone tipicamente primaverile con il ritorno del maltempo (anche se continuerà a ...

Così l'Europa proteggerà i whistleblower : 'In un mondo globalizzato in cui la tentazione di massimizzare i profitti, talvolta a scapito della legge, è reale, è nostro dovere sostenere chiunque sia pronto a correre il rischio di smascherare ...

Serie A mai Così avvincente : scudetto - Europa - salvezza - tutto in bilico : Serie A mai così avvincente: scudetto, Europa, salvezza, tutto in bilico La tanto vituperata Serie A rischia di regalarci uno dei finali di stagione più incandscenti degli ultimi anni. Non solo per la corsa scudetto tra Juve e Napoli, ma anche per tutti gli altri piazzamenti che contano, ovvero la corsa alla Champions, ma anche […]

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata Così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...

Migranti - Bardonecchia - irruzione polizia Francia contro Ong/ Caso politico : "Così non si fa la nuova Europa” : Migranti, Bardonecchia, irruzione polizia Francia contro Ong: profugo costretto ad eseguire test delle urine. Intimadazioni a staff Rainbow4Africa. La politica tuona contro Macron.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Irruzione Bardonecchia - Martina : "Così non si fa la nuova Europa" : "I fatti di Bardonecchia sono gravi. Così di certo non si fa la nuova Europa". Così scrive su Twitter il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, commentando l'Irruzione degli agenti francesi in un centro migranti a Bardonecchia, in Piemonte. Da quelle montagne partono molti profughi che, attraverso le Alpi, cercano di raggiungere la Francia, spesso poi respinti dalle forze dell'ordine oltreconfine.

Stadium - bunker d'Europa. Juve - lo scudetto si blinda Così : 1 di 2 Successiva TORINO - Massimiliano Allegri lo aveva detto a fine ottobre: 'Il campionato in Italia lo vince la squadra che incassa meno gol: questa è la statistica e da lì non ci si muove'. Da ...

Diplomatici russi espulsi in Europa - Salvini contrario : “Così si aggravano problemi”. Silenzio da M5s e Pd : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il governo di Londra sono soddisfatti dell’azione congiunta di Europa, Canada e Stati Uniti che oggi hanno deciso di espellere decine di funzionari russi in risposta all’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e della figlia Yulia. Ma in Italia, che ha deciso di espellere due funzionari di Mosca, le critiche arrivano da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, mentre Movimento 5 ...

Moda e fisco - “Così il gruppo di Gucci ha risparmiato 2 - 5 miliardi di tasse in tutta Europa” : Quasi 2,5 miliardi di euro. A tanto ammonterebbero, complessivamente, le tasse non pagate in 15 anni dalle griffe della multinazionale francese del lusso Kering, proprietaria di marchi come Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Stella McCartney. E, soprattutto, Gucci. A illuminare ancora una volta i coni d’ombra dei conti del gruppo del magnate transalpino Francois-Henri Pinault, già sotto indagine a Milano per evasione fiscale, ...