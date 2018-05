Coree | Trump | ' tutti pensano che merito il Nobel per la pace'

Incontro Trump-Kim non al confine Coree : 19.43 Lo storico Incontro tra il presidente degli Stati Uniti,Trump,e il leader nordcoreano Kim Jong-Un non sarà al confine tra le due Coree nella zona smilitarizzata. Lo afferma lo stesso Trump,che a giorni annuncerà la data e il luogo del vertice. L'Incontro potrebbe durare "più di un giorno" ha sottolineato il segretario di Stato americano Pompeo,"nel caso che ci fossero più questioni da discutere. C'è quindi c'è la possibilità che venga ...

Coree : Trump riceve Moon il 22 maggio : Donald Trump riceverà alla Casa Bianca il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, il prossimo 22 maggio. Lo annuncia la Casa Bianca, sottolineando che i due leader parleranno dell'incontro in ...

Kim vedrà Trump al confine delle Coree : 0.54 Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in,ha convinto il leader nord coreano Kim Jong-un che il luogo migliore per l'incontro con Trump è la Demilitarized Zone (Dmz), l'area cuscinetto tra i due Paesi. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti,secondo le quali l'area è la scelta più logica per Kim, che può raggiungere la localita' in auto. Nel caso in cui l'incontro si tenesse nella zona demilitarizzata, la Corea del Nord - aggiunge la ...

Coree - Moon : 'Trump dovrebbe ricevere il Nobel per la Pace' : Secondo il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, "il presidente Trump che dovrebbe ricevere il Nobel per la Pace". Lo riporta Npr, la radio pubblica Usa, spiegando che Moon stava rispondendo, in una ...

La COREA del NORD chiude il SITO per gli esperimenti nucleari, Kim: "Non sono il tipo che usa queste armi". Nuova mossa verso la pace mondiale da parte del leader NORDCOREAno

Trump : 'Bene le Coree - lavoriamo sull'incontro con Kim' : "Le cose procedono molto bene, si lavora per fissare data e luogo per l'incontro con la Corea del Nord". Donald Trump esprime così il suo ottimismo per gli sviluppi sulle Coree, comunicando in un ...

COREE, lo STORICO INCONTRO fra Kim e Moon. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale

Coree - ora tocca a Trump convincere Kim a distruggere il suo arsenale : Chi sostiene che il vertice trans-coreano non ha portato risultati, non conosce la storia. Studiarla non garantisce un posto di lavoro ma aiuta a comprendere il tempo nel quale viviamo. Senza sapere ...

Coree - ora tocca a Trump?convincere Kim a distruggere il suo arsenale : La Corea del Nord è davvero pronta a rinunciare alla bomba o alla fine offrirà solo il congelamento, la fine del suo programma di sviluppo militare ma non la distruzione del suo arsenale? È questa la domanda a cui la diplomazia internazionale, con gli Usa in testa, dovrà rispondere...

Coree, lo storico incontro fra Kim e Moon. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale

COREE, lo storico INCONTRO fra Kim e MOON. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale

Vertice Coree - Kim Jong-un sarà 1° leader del Nord a raggiungere il Sud dalla fine della guerra. ‘Prepara summit con Trump’ : A meno di 24 ore dall’attesissimo Vertice intercoreano, sulla stampa internazionale emergono i primi dettagli. E’ il capo dello staff dell’ufficio presidenziale sudcoreano, Im Jong Seok, a fornire alcune informazioni chiave sui preparativi in corso. Come preventivato, alle 9.30 ora locale (le 2.30 in Italia) Kim Jong-un attraverserà a piedi la linea di demarcazione tra le due Coree all’interno della zona demilitarizzata, ...