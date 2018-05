: ?????? Auguri ad @andreabarzagli2: 3?7? anni oggi... ...e una bacheca che non finisce più! @FIFAWorldCup ?? #EUROU21 ??… - UEFAcom_it : ?????? Auguri ad @andreabarzagli2: 3?7? anni oggi... ...e una bacheca che non finisce più! @FIFAWorldCup ?? #EUROU21 ??… - acmilan : ? Goal of the Day ?? We prefer a world in colours, but we can make an exception for a goal in a Coppa Italia final..… - juventusfc : La Juventus ha vinto per 12 volte la Coppa Italia, tre più di ogni altro club. È inoltre l’unica formazione ad aver… -

sempre più da record. I bianconeri vincono laditravolgendo 4-0 il Milan in finale. Primo tempo bloccato.Il match 'esplode' nella ripresa.in vantaggio: corner di Pjanic,colpo di testa in torsione di Benatia (56'). Immediato il 2-0 di Douglas Costa, con la complicità di Donnarumma (61').Al 64' il portiere rossonero 'regala' il pallone a Benatia per il tris bianconero (64').Milan sfortunato: Matuidi sfiora l'autorete, ma centra il palo. L'autogol,invece,lo firma Kalinic su angolo di Pjanic, è il 4-0 (76').(Di mercoledì 9 maggio 2018)