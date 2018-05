Coppa Italia | la Juventus serve il poker al Milan

Video dell’inno di Mameli cantato da Noemi alla Coppa Italia 2018 - a cappella col ‘Poropo’ che divide sui social : Quest'anno è stato l'inno di Mameli cantato da Noemi ad aprire il match della finale di Coppa Italia 2018 allo Stadio Olimpico di Roma tra Milan e Juventus, vinto dai bianconeri con un risultato schiacciante di 4 reti a 0. La tradizionale esecuzione dell'inno d'Italia che segna l'inizio della partita stavolta è stata affidata a Noemi, che l'ha realizzata tra i cori dell'Olimpico (senza fischi) e la partecipazione accorata dei calciatori in ...

Marchisio via dalla Juventus/ Vittoria e addio? La Coppa Italia e l'indizio clamoroso : Marchisio via dalla Juventus, Vittoria e addio? La Coppa Italia e quell'indizio clamoroso. Gianluigi Buffon gli cede il momento finale in cui il Principino alza il trofeo con Andrea Barzagli(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 23:34:00 GMT)

Donnarumma - il regalo alla Juventus è doppio : scudetto + Coppa Italia - la parata su Milik ha indirizzato il campionato : La finale di Coppa Italia è stata spettacolare, almeno dal punto di vista del risultato, 4-0 ma punteggio che può essere considerato bugiardo, in particolar modo per i clamorosi errori del portiere Donnarumma e per l’autogol di Kalinic. Vittoria meritata per la squadra di Allegri ma risultato troppo largo per quanto visto in campo. Stagione altalenante per il portiere Donnarumma, il regalo alla Juventus è doppio. Non solo la prestazione ...

Pagelle/ Juventus-Milan (4-0) : i voti della partita (finale Coppa Italia) : Pagelle Juventus Milan (4-0): i voti della finale di Coppa Italia, partita che si è disputata allo stadio Olimpico di Roma in gara secca. I giudizi a tutti i protagonisti del match(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 23:25:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Coppa Italia meritata. Ora andiamo a prenderci lo scudetto' : ROMA - ' Abbiamo vinto il primo trofeo, i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Hanno meritato questa partita, con tutto il rispetto del Milan che ha fatto un buon primo tempo' . Così ...

Coppa ITALIA. Tante le autorità presenti in Tribuna : per la Lazio ci sono Lotito e Tare : COPPA ITALIA FINALE JUVENTUS MILAN La Finale di COPPA Italia è un evento al quale partecipano ad ogni edizione anche personaggi del mondo dello sport ed autorità politiche. In 'Tribuna d'Onore' è presente il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati mentre per quanto concerne il panorama calcistico vi sono ...

Juventus-Milan 4-0 : doppietta Benatia - incubo Donnarumma. 13^ Coppa Italia per i bianconeri : Juventus-Milan 4-0- Finisce 4-0 in favore dei bianconeri la finale di Coppa Italia. Un successo maturato solamente nella ripresa. Primo tempo equilibrato, poi crollo rossonero nella ripresa. doppietta Benatia, poi gol Douglas Costa e autogol Kalinic. Disastroso Donnarumma sul gol di Douglas Costa e sul secondo gol di Benatia. 3 gol in 8 minuti per […] L'articolo Juventus-Milan 4-0: doppietta Benatia, incubo Donnarumma. 13^ Coppa Italia ...

Coppa Italia - Juventus-Milan 4-0 - doppio Benatia - quarto trionfo di fila : La Juve continua il suo dominio in Coppa Italia: quarto successo consecutivo, battendo 4-0 il Milan grazie a un secondo tempo dirompente e a molti errori dei rossoneri. Dopo primi 45' piuttosto ...

La Coppa Italia è della Juventus Milan schiacciato per 4-0 : I bianconeri battono tutti i record: quarta Coppa Italia di fila, per un totale di 13. Doppietta di Benatia, rete di Douglas Costa e un autogol: tutto nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato ma non bello. Allegri: "Siamo una grande squadra

Juventus-Milan - finale Coppa Italia 4-0 : pagelle e tabellino : Juventus-Milan, finale Coppa Italia 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Juventus-Milan 4-0 : tredicesima Coppa Italia per i bianconeri - Video Gol & Highlights - : Medhi Buffon Foto Getty Images © selezionata da SuperNews La Juventus vince la Coppa Italia per la tredicesima volta nella storia. I bianconeri hanno dominato contro il Milan nel match giocato allo ...

LIVE Juventus-Milan - Finale Coppa Italia in DIRETTA : 4-0 - autorete di Kalinic! Piove sul bagnato in casa rossonera : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale di Coppa Italia 2018 tra Juventus e Milan : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 21.00 , direzione dell'incontro ...

Juventus Milan 4-0 | La Coppa Italia è bianconera per il quarto anno consecutivo : E' un trionfo bianconero allo Stadio Olimpico, la Juventus stravince 4-0 e si porta a casa la quarta Coppa Italia consecutiva. Dopo un primo tempo equilibrato e nervoso, la partita si sblocca con un...

Papera di Donnarumma/ Video Finale Coppa Italia - grave doppio errore di Gigio (Juventus-Milan) : Juventus Milan, il Video con gli errori di Donnarumma: due pessimi sbagli del portiere rossonero regalano a Douglas Costa e Benatia le reti che lanciano i bianconeri verso la Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 23:10:00 GMT)