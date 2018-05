Convertitore video gratis | i migliori da usare

chimerarevo

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Molte volte possiamo aver bisogno di convertire un. I motivi possono essere vari, come ad esempio l’incompatibilità del formato delcon il nostro media player. Oppure possiamo decidere di convertire ilper ottimizzarne la riproduzione sui dispositivi mobili. Ovviamente a nessuno piace spendere cifre esorbitanti per scaricare programmi professionali. Fortunatamente esistono programmi per PC Windows e Mac disponibili gratuitamente che svolgono un ottimo lavoro. Non dimentichiamo, inoltre, la marea di tool online presenti in rete che ci consentono di convertire ionline senza scaricare alcun software. In questa guida vedremo quali sono iprogrammi, sia per Windows che per Mac, e sia itool online che ci permettono di convertire igratuitamente. Indice Tool online Programmi Windows Programmi Mac Itool online Molti siti web ...