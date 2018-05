Controlli ambientali della Capitaneria di Ortona | denunciato distributore per scarico

ISPRA : il 19 aprile la conferenza di presentazione del Rapporto Controlli ambientali SNPA – AIA/Seveso : Il 19 aprile ISPRA , con la partecipazione del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, presenta il Rapporto Controlli Ambientali del SNPA – AIA/ Seveso Edizione 2017: rappresenta l’unico contributo esistente a livello nazionale che rendiconta in modo particolareggiato le attività di controllo svolte dal sistema presso gli impianti in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e quelli assoggettati alla ...

Rapporto Controlli ambientali AIA/Seveso del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente : in Italia 6600 impianti sotto controllo : Nel 2016 effettuate 2600 visite ispettive, 5840 attività di campionamento, 1350 non conformità riscontrate (vale a dire il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nei decreti AIA, che può essere sanzionato amministrativamente o penalmente), presso i circa 6600 impianti industriali AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e Seveso. Sono i dati relativi ai Controlli statali e regionali del II Rapporto Controlli Ambientali AIA/Seveso ...