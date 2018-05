ilsole24ore

: Contrabbando di sigarette, i mille trucchi del traffico sotto gli occhi della camorra - Rebelli0n2k : Contrabbando di sigarette, i mille trucchi del traffico sotto gli occhi della camorra - M_Siniscalchi : RT @Angelo_Mincuzzi: Sapete che ogni anno in Italia fumiamo 74 miliardi di sigarette? E che in Europa il contrabbando di bionde brucia 10mi… - nava_ste : RT @Angelo_Mincuzzi: Sapete che ogni anno in Italia fumiamo 74 miliardi di sigarette? E che in Europa il contrabbando di bionde brucia 10mi… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Quasi 6ogni 100 fumate in Italia sono di provenienza illecita. Una percentuale inferiore ad altri Stati europei dove in alcuni casi si supera il 15% o il 20%, ma pur sempre in grado di creare un consistente danno al Fisco. La Campania è tornata a essere da alcuni anni l’epicentro di unimportante che, comelineano tanto le grandi multinazionali quanto le Fiamme gialle, è pesantemente condizionato dalla crisi economica...