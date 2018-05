: Conti, Tesoro: prossimi mesi tranquilli - NotizieIN : Conti, Tesoro: prossimi mesi tranquilli - CybFeed : #News #Conti, Tesoro: prossimi mesi tranquilli - TelevideoRai101 : Conti, Tesoro: prossimi mesi tranquilli -

"Non c'è da preoccuparsi per i mercati, il debito pubblico italiano sarà gestito intà nei". Così al Gr1, Davide Iacovoni, responsabile del debito pubblico del."La disponibilità di cassa è buona e non ci saranno problemi", ha proseguito. Circa l'ipotesi che sia necessaria una manovra, Iacovini ha detto che "una manovra e un Governo nel pieno dei poteri è auspicabile, ma anche senza, la gestione del debito pubblico non è un problema", poiché "Ipubblici sono in assoluta sicurezza".(Di mercoledì 9 maggio 2018)