Congresso | segretario | liste in caso di elezioni | tutti i rebus del Partito Democratico

Pd - convocata assemblea il 19 maggio : nuovo segretario o Congresso : Il presidente del Pd Matteo Orfini ha convocato, a quanto si apprende, l'assemblea nazionale del Pd per sabato 19 maggio alle 10.30, all'hotel Ergife di Roma. La convocazione sta giungendo in questi ...

Martedì il Congresso Uil con il segretario nazionale Barbagallo : BRINDISI - Si svolgerà il 17 e 18 aprile 2018, presso Tenuta Moreno, sulla statale 7 Brindisi-Taranto in territorio di Mesagne, il 17° congresso territoriale della Uil di Brindisi. Parteciperà ai ...

Pd : offerta renziani a Martina - segretario ma Congresso entro 1 anno : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Contatti in corso in vista dell’assemblea Pd del 21 aprile. Si lavora a una mediazione che eviti conte e strappi e che tenga insieme la volontà del fronte renziano di andare al congresso con quella di Maurizio Martina. Il reggente è già in campo e spinge perchè l’assemblea elegga un segretario che “non sia un commissario liquidatore o un passacarte”. La proposta recapitata a Martina, a ...

Pd : Martina - Congresso? Più opportuno assemblea scelga segretario : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Il 21 aprile l’assemblea sarà chiamata a decidere se eleggere un nuovo segretario o se portare il Pd a un nuovo congresso. A noi serve un percorso di ricostruzione e a me sembra che la scelta più opportuna sia eleggere un segretario e ripartire”. Lo ha detto il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, a Carta Bianca su Rai3.E a chi caldeggia il congresso subito, Martina ribatte: “Non ...

Congresso per chiudere il 'forno M5s' : nel Pd cala l'ipotesi Martina segretario - fino alle primarie pieni poteri a Orfini : "Congresso e primarie subito", dice Marco Di Maio intervenendo all'assemblea dei gruppi parlamentari del Pd subito dopo Dario Franceschini. Sì, anche il Pd ha un 'Di Maio', naturalmente antitetico rispetto al Luigi del M5s. Il deputato in questione è infatti un esponente dell'area di Maria Elena Boschi e la sua richiesta di lanciare subito il Congresso, invece che eleggere un segretario all'assemblea del 21 aprile, segnala la ...

Matteo Richetti a Mezz'ora in più : "L'assemblea non basta - serve un Congresso : mi candido a segretario Pd" : "Anche se l'assemblea del Pd dovesse decidere di eleggere un nuovo segretario con pieni poteri, questo avrebbe l'onere di aprire una fase congressuale". Lo ha detto Matteo Richetti a Mezz'ora in più annunciando la sua candidatura alle primarie. "Il 21 aprile all'assemblea se il Pd decide che le primarie si fanno, noi saremo in campo". Ma, avverte Richetti, "sarebbe da irresponsabili spaccare l'assemblea, spero che gruppo dirigente arrivi ...

Francia : PS a Congresso dopo storico crollo - Faure segretario : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Pd : Martina segretario o Congresso - dem divisi verso assemblea/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Intanto dopo la dichiarazione di Martina, anche Matteo Orfini chiede di abbassare i toni: “Condivido quanto detto da Maurizio Martina e Lorenzo Guerini. Non abbiamo certo bisogno di alimentare tensioni e polemiche interne, che gia’ tanto male hanno fatto in passato al Partito Democratico. In queste ore delicate stiamo lavorando per preparare la sfida del rilancio del Pd durante una legislatura in cui saremo ...

Pd : Boccia - assemblea elegga segretario e Congresso entro 2018 : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – “Martina? La colomba e l’uovo li mangia di sicuro. Ad aprile avremo un’assemblea, sarebbe il caso di eleggere un segretario che ci traghetti verso il congresso, che è importante, e che spero si faccia entro l’anno”. Lo ha detto Francesco Bocciadel Pd a Un Giorno da Pecora. Chi potrebbe essere il ‘traghettatore’? ‘Anche la stessa persona attualmente reggente, io ho ...