Con lo stop agli investimenti l' Italia ora rischia 27 miliardi

Padoan - lo stop all'aumento Iva? Possibile Con la legge di Bilancio : Lo ha ricordato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, in audizione sul Def, il Documento di economia e finanza, davanti alle commissioni speciali di Camera e Senato. Il ministro ha ricordato ...

Consultazioni - Mattarella : “Governo neutrale e di servizio e stop a dicembre. Con voto in autunno c’è rischio aumento Iva” : “Il governo presieduto dall’onorevole Gentiloni che ringrazio per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo in questa situazione anomala ha esaurito la sua funzione e non può essere ulteriormente prorogato in quanto espresso da una maggioranza parlamentare che non c’è più”. Lo afferma il presidente della Sergio Mattarella al termine delle Consultazioni. “Laddove tra i partiti non si raggiungesse alcuna intesa” per un ...

Consultazioni : Martina - Pd c’è su punti fondamentali - stop aumento Iva : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “Se ci si intende rispetto a alcune questioni fondamentali, si può trovare la rotta”. Lo ha detto Maurizio Martina al termine delle Consultazioni pd al Colle. I dem, ha sottolineato, non vogliono “l’aumento dell’Iva ad ottobre ma per arrivarci, occorre fare uno sforzo” da parte di tutte le forze politiche. “Per noi poi -ha aggiunto- è fondamentale continuare a lavorare ...

Consultazioni : Di Maio - stop Fornero - reddito cittadinanza e legge anti-corruzione : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “Ieri ho detto chiaramente che siamo disponibili a scegliere un presidente del Consiglio terzo”, ponendo una serie di condizioni “non trattabili”, ovvero “il reddito di cittadinanza, l’abolizione della legge Fornero, una serie legge anti-corruzione” che contrasti anche il fenomeno “dei giovani costretti ad emigrare all’estero”. Sono i punti snocciolati ...

Milly Carlucci ospite a Che tempo che fa dopo il pit stop di Ballando Con le stelle : Che tempo che fa 2018: Milly Carlucci ospite dopo l’intervista di Fabio Fazio a Maria De Filippi Milly Carlucci sarà presto ospite di Che tempo che fa 2018. La conduttrice di Rai1 presenzierà da Fabio Fazio per una intervista faccia a faccia. A darne notizia è TvBlog, secondo cui la popolare presentatrice verrà ospitata in […] L'articolo Milly Carlucci ospite a Che tempo che fa dopo il pit stop di Ballando con le stelle proviene da ...

Pd - Martina : stop attacchi e liste di proscrizione - Con M5S chiuso : ... una nuova idea dello sviluppo perché sia davvero equo socialmente e sostenibile, il ruolo dell'Italia in Europa e il suo protagonismo del mondo globale'. Si lavora comunque a un documento di ...

Pd Martina : stop attacchi e liste di proscrizione - Con M5S capitolo chiuso : Direzione Pd riunita al Nazareno. Il dibattito sarà orientato non tanto sul governo ma sugli equilibri interni dopo gli scossoni arrivati dalle parole di Matteo Renzi, che ha escluso ogni...

Martina : stop attacchi - Con M5S "chiuso" : 16.31 Il Pd deve fare "una vera autocritica" dopo una delle sconfitte "più nette della sua storia", dice il segretario reggente Martina aprendo la direzione del partito. E avverte: basta "attacchi feroci tra di noi" e "liste di proscrizione". "Non credo che ce la caveremo solo con qualche mossa tattica". Il confronto con il M5S è per il Pd un "capitolo chiuso" e ora "il rischio di voto anticipato è più forte di ieri", afferma. E ancora:mai ...

The Handmaid's Tale 3 ci sarà : Hulu rinnova per un'altra stagione la serie distopica Con Elisabeth Moss : La notizia arriva nella giornata di mercoledì 2 maggio, accompagnata da una nota nella quale il servizio di streaming online afferma che la première della seconda stagione della serie, che ha ...

The Handmaid’s Tale 3 ci sarà : Hulu rinnova per un’altra stagione la serie distopica Con Elisabeth Moss : Sembra che in futuro avremo ancora un po' di tempo da passare a Gilead: Hulu ha annunciato che The Handmaid's Tale 3 ci sarà, confermando il rinnovo per una terza stagione della serie con Elisabeth Moss. La notizia arriva nella giornata di mercoledì 2 maggio, accompagnata da una nota nella quale il servizio di streaming online afferma che la première della seconda stagione della serie, che ha debuttato lo scorso 26 aprile, ha totalizzato il ...

Lo stallo politico pesa sul Def : partiti Con poche idee e Confuse - l'intesa c'è solo sullo stop agli aumenti Iva : Su una sola cosa sono tutti d'accordo, fermare a ogni costo gli aumenti Iva per 12 miliardi, previsti se nulla cambia a partire dal 2019. Su tutto il resto, ora che il Def è arrivato in Parlamento, i partiti non solo non hanno intese ma nemmeno troppo le idee chiare visto che, ripetono deputati e senatori, nessuno ancora sa se si appresta a scrivere una risoluzione da maggioranza o da opposizione.E il rischio che si sta materializzando in ...

Natuzzi annuncia mille licenziamenti : ‘Stop investimenti - troppi Contenziosi’. Sindacati : ‘Ci ripensi o nuovo Conflitto’ : Se i giudici annullano i licenziamenti, Natuzzi annuncia che quasi mille lavoratori avranno presto il benservito. Ma i Sindacati non ci stanno: “L’azienda ci ripensi o sarà conflitto”. Questo il clima con cui ci si avvicina all’assemblea dei lavoratori della Natuzzi spa organizzata per sabato 5 maggio a Palazzo Marchesale, in piazza Garibaldi, a Santeramo del Colle (Bari) per respingere i quasi mille esuberi “e la conseguente apertura delle ...

Palermo - riapre Emodinamica al Cervello : stop ai trasferimenti dei pazienti Con infarto : Dopo otto mesi riapre a pieno regime l'unità di Emodinamica dell'ospedale Cervello di Palermo ,che da settembre funziona solo di mattina per mancanza di medici emodinamisti. In servizio ce n'era solo ...

Martina Contro Renzi dopo stop al M5s : «così è impossibile guidare il partito» : Matteo Renzi ospite di “Che tempo che fa”, ha chiuso senza mezzi termini a un governo Pd-M5S: «incontrarsi con Di Maio sì, votare la fiducia a governo Di Maio no. Chi ha perso non può governare» ha detto l’ex segretario dem...