Con la cannabis light si completa il grande ritorno in Italia della canapa

Sanità : Federfarma Verona - su cannabis terapeutica troppa Confusione : Verona, 7 mag. (AdnKronos) – “Fare chiarezza sui preparati a base di cannabis ad azione terapeutica e sulla loro dispensazione è un nostro dovere, in primis per non creare false aspettative o insinuare dubbi nei pazienti veramente bisognosi di cure e nelle loro famiglie che vivono quotidianamente drammi reali e sofferenze ineluttabili”. Arianna Capri vicepresidente di Federfarma Verona interviene energicamente in merito alla ...

Usa - pronti i test sulla cannabis terapeutica nei bimbi Con autismo : cannabis contro l’autismo? Per scoprirlo alcuni team statunitensi avvieranno degli studi clinici ad hoc. L’Università della California a San Diego ha annunciato che intende lanciare un trial il prossimo anno, mentre altri due partiranno alla New York University, al Montefiore Medical Center e al Shaare Zedek Medical Center a Gerusalemme. “C’è un enorme utilizzo della cannabis, perché 29 stati americani e il District of ...

Scoperta serra Con 900 chili di cannabis nel Ragusano - tre arresti : Scoperta serra con 900 chili di cannabis nel Ragusano, tre arresti La polizia, a Vittoria, ha scoperto 6mila piante su un'area di 30 mila metri quadrati che, ufficialmente, serviva per la coltivazione di peperoni. Fermati il titolare e due braccianti. Sequestrati stupefacenti per un valore compreso tra 500mila e un milione di ...

Scoperta serra Con 6 tonnellate cannabis : ANSA, - VITTORIA , RAGUSA, , 2 MAG - Una serra con 15mila piante di cannabis, nascosta tra le coltivazioni di pomodorino tipico del pomodorino di Vittoria, è stata Scoperta dalla Polizia, grazie anche ...

Cannabis al supermercato e Lidl dà il via alla #marijuana Con THC inferiore all’1% nel supermercato : Cannabis sempre più liberale o almeno all’estero. Dopo la via libera anche nei nostri tabaccai, la novità è tutta svizzera e riguarda i supermercati Lidl dove sarà possibile acquistare liberamente la Cannabis come succedaneo del tabacco nelle filiali svizzere. Anche in questo caso quello che si troverà sugli scaffali della catena di discount conterrà solo piccole quantità di sostanze psicoattive e può essere acquistato liberamente. In ...

Popolo della Famiglia Contro la cannabis venduta da J-Ax : "No alla droga - venga in pellegrinaggio" : "Dicono che è legale perché ha un valore di THC , tetraidrocannabinolo, principio psicoattivo della marijuana, inferiore allo 0,6 per cento, ma sono andato in un negozio che la vende a Treviso e i ...

Curarsi Con la cannabis : "In Sicilia, per i pazienti affetti da dolore cronico , sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale, effetti di chemio e radioterapia, , l'accesso alle cure a base di cannabis terapeutica - i cui ...

Cure Con cannabis - convegno su ritardi e ostacoli : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – “In Sicilia, per i pazienti affetti da dolore cronico (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale, effetti di chemio e radioterapia), l’accesso alle Cure a base di cannabis terapeutica – i cui benefici per queste malattie invalidanti sono riconosciuti da rigorosi studi clinici approvati dalla comunità scientifica – è ancora un lungo percorso a ostacoli: il costo è totalmente a ...

Ad Agrigento un Convegno dedicato alla cannabis terapeutica : ... studiosi e degli stessi pazienti - vedr la partecipazione degli assessori regionali alla Sanit e al Bilancio, Ruggero Razza e Gaetano Armao , mentre in streaming video sono previsti i contributi di ...