Con la App Fameroll | beneficenza a portata di click

Forza Italia : "Non ad appoggi esterni - pieno mandato a BerlusConi" : E ancora ieri il nostro Presidente ha dovuto escludere con Forza alchimie e compromessi da teatrino della politica come il fantomatico appoggio esterno di Forza Italia', ha affermato la capogruppo ...

Napoli - il Concerto gratis di Liberato sul lungomare : il misterioso rapper si esibisce nella sua città : Nove maggio, ripeteva la prima canzone. E 9 maggio alla fine è stato per il primo concerto di Liberato nella sua città do sporadiche apparizioni iniziate sul palco del MiAmi Festival. Napoli si prepara per il live gratuito del misterioso rapper che la scorsa settimana aveva annunciato la data nella sua città, alle 20, sul lungomare. La location scelta è la Rotonda Diaz, dove all’inizio dello show è prevista l’esibizione di una band ...

"Fissati data e luogo del vertice Con Kim". Dopo lo strappo Con Teheran - Trump tende le braccia a Pyongyang : All'indomani dello strappo sul nucleare iraniano, il presidente Usa Donald Trump comunica con orgoglio un nuovo passo nel percorso di riavvicinamento alla Corea del Nord. "Buon incontro con Kim Jong-un. data e luogo decisi", ha scritto su Twitter The Donald, facendo riferimento alla visita in Corea del Nord del segretario di Stato americano, Mike Pompeo.I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way ...

Giro d’Italia - grave incidente stradale ad Agrigento : moto Contro auto/ Cambia il percorso della 5a tappa : Giro d’Italia, grave incidente stradale ad Agrigento: moto contro auto. Cambia il percorso della 5a tappa a seguito di un duro scontro avvenuto questa mattina al km 0(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:44:00 GMT)

Torna l’appuntamento Con l’Azalea della Ricerca di AIRC - il fiore simbolo della lotta Contro i tumori femminili : Domenica 13 maggio in 3.700 piazze Torna l’Azalea della Ricerca dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, un regalo speciale per festeggiare le mamme e tutte le donne. Questo fiore, simbolo della salute femminile, ha permesso ad AIRC, solo negli ultimi 5 anni, di investire oltre 64 milioni di euro per sostenere 498 progetti di Ricerca e 126 borse di studio per studi sulla prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori ...

SConto Trenitalia Con l’Happy Friday Vodafone dell’11 maggio : Condizioni e limiti : Lo Sconto Trenitalia con l'Happy Friday Vodafone dell'11 maggio è la nuova anteprima con la quale il vettore mobile seduce i suoi già clienti iscritti al programma fedeltà. Senza aspettare la giornata di venerdì, attraverso uni suoi canali social e uno spot TV con protagonista l'ormai insostituibile Tiziano Ferro (video al termine dell'articolo), il vettore ci fa già conoscere il nuovo regalo legato ad un suo storico partner. Non è la prima ...

Eni : inContra rappresentanti Consumatori e Confindustria Pavia (2) : (AdnKronos) - L’impianto genererà energia che sarà interamente consumata dal Green Data Center e che andrà a soddisfare oltre il 15% del fabbisogno energetico dell’HPC4. La trasformazione digitale di Eni, destinata a coinvolgere tutte le aree di attività della compagnia, si integra in un più ampio p

Eni : inContra rappresentanti Consumatori e Confindustria Pavia : Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Eni ha incontrato oggi al Green Data Center Eni (Gdc) di Ferrera Erbognone i rappresentanti regionali lombardi delle associazioni dei consumatori e i rappresentanti di Confindustria Pavia. L’incontro, si legge in una nota, ha rappresentato l’occasione per raccontare l’impe

Che cosa rischia il made in Italy dopo lo strappo Usa Con l’Iran : Dall’oil&gas alla logistica, dalla componentistica meccanica alla lavorazione delle materie plastiche, lo stop del presidente Trump potrebbe essere un colpo doloroso per esportazioni e investimenti...

BerlusConi : "No appoggio esterno a governo M5s-Lega" : Il Carroccio chiede a Forza Italia di far partire un esecutivo con i 5 Stelle. Il capo politico dei pentastellati: "Si voti a giugno". L'ex premier: "La spallata a Di Maio? Non ripicca, ma dignità". E lancia Gentiloni in caso di elezioni in estate

Le métier de la critique : inContrare Anaïs Nin – appunti di un viaggio nell’anima : Ricordo la prima volta che mi parlarono di lei: “Devi conoscerla, ti piacerebbe molto” disse M., amica di letture e di esplorazioni identitarie. Io ero una ragazzina affamata di ‘parole guida’, una ricercatrice di libri indimenticabili. Volevo ascoltare voci che mi penetrassero l’anima. Cominciai a osservarla tra le righe di “Uccellini”[1] creandomi di lei un’impressione […]

Grande Fratello 2018 - sbattuta fuori senza appello Aida Nizar. D’Urso furiosa (di nuovo) Con Baye Dame : Colpo di scena: Aída Nízar, la “star” spagnola dei reality, è stata eliminata dal Grande Fratello 15 con il 51% dei voti. Una percentuale molto alta per la concorrente diventata l’idolo del web, dove tutti (o quasi) la davano per vincitrice assoluta del programma. Effettivamente Aída, descritta dalla stessa Barbara d’Urso come una “provocatrice di professione”, durante le puntate serali del reality ha sempre mostrato il suo lato più ...

Giro d'Italia : oggi la quinta tappa - Froome perde altri seCondi ma dice che sta bene : In streaming si potrà vedere su RaiPlay. A seguire il Giro anche Eurosport1 tutti i giorni in diretta dalle 13 e in streaming con SkyGo ed Eurosport Player.

A “Il Centro” di Arese nuovi imperdibili appuntamenti Con l’Aeronautica Militare : Dal 12 al 20 Maggio, presso IL CENTRO di Arese vi aspettano due weekend ricchi di appuntamenti in collaborazione con Aeronautica Militare. Per la nostra Arma Azzurra, il 2018 è anno di celebrazioni: ricorrono, infatti i 95 anni dalla costituzione dell’Aeronautica Militare, contraddistinti da grandi successi, imprese, record e sogni di uomini e piloti valorosi della Forza Armata. Si comincia sabato 12 Maggio alle h. 10.00 con un appuntamento che ...