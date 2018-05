Udine - Con il papà per imparare il mestiere : sedicenne si amputa una mano : Lavora col papà in una azienda della zona industriale di Pavia di Udine , in uno stabilimento che si occupa di lavorazioni meccaniche e resta gravemente ferito alla mano destra e al polso , lesionati ...

Francesco Arca papà bis : "Il seCondo figlio ti stende" : Il 6 aprile è nato il secondo figlio di Francesco Arca. L'attore su Chi parla dell'arrivo del piccolo Brando: Io e Irene siamo contentissimi, lo desideravamo ed è arrivato subito. Certo che se il primo figlio ti travolge, il secondo... ti stende! Tutto si complica, il tempo diventa pochissimo, abbiamo l’aiuto di due nonne però abbiamo scelto di non avere tate... E trovare tempo per noi due adesso è dura. Con le mie virtù —— Con mis ...

SIMONE COCCIA NON PAGA GLI ALIMENTI AL FIGLIO LORIS?/ “Non ho avuto un papà - sarò migliore Con lui” : SIMONE COCCIA, verrà eliminato dalla Casa del Grande Fratello 2018? L'ex spogliarellista ha ricevuto il sostegno della fidanzata Stefania Pezzopane, ecco le sue ultime parole.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:49:00 GMT)

Papa Francesco Consacra don Zeno Saltini - fondatore della comunità di Nomadelfia : Noi pensiamo che questa fraternità sia la strada che il mondo dovrebbe imboccare, non tutti come facciamo noi ma anche in modi completamente diversi, però per vivere una vita migliore per l'uomo'. A ...

PAPA FRANCESCO A SANTA MARTA/ “Mai dialogare Con il diavolo - è più intelligente di noi e un grande bugiardo” : Mai avvicinarsi o tentare di dialogare con il diavolo, ha ammonito PAPA FRANCESCO durante l'omelia mattutina a Casa SANTA MARTA, "perché è più intelligente di noi"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:34:00 GMT)

Un cardinale "Contro" Papa Bergoglio sull'intercomunione : Il cardinale Willem Jacobus Eijk non ci sta. Il tema dell'intercomunione, cioè dell'accesso al sacramento dell'eucaristia per quei protestanti sposati con i cattolici, sta dividendo le coscienze degli uomini di Chiesa.L'arcivescovo di Utrecht si è schierato dalla "parte" dei contrari. La "misura dottrinale" è stata approvata a maggioranza dalla Conferenza episcopale tedesca. Alcuni vescovi teutonici e il cardinale Rainer Woelki, poi, hanno ...

“Impeccabile in tv ma fuori…”. Gemma Galgani beccata senza trucco. I paparazzi la scovano Con le buste della spesa in mano e senza un filo di make-up : le foto mai viste : È indiscutibilmente uno dei personaggi più chiacchierati, amati e odiati di ”Uomini e Donne”. Stiamo parlando di Gemma Galgani. La dama per eccellenza ha conquistato la platea Mediaset e il pubblico del piccolo schermo grazie ad una verve che non passa inosservata e alle continue liti con l’opinionista Tina Cipollari. La storia con Giorgio Manetti (il cavaliere, il “gabbiano” del trono over di Uomini e Donne) ha fatto sognare ad occhi ...

Papa Francesco - selfie Con i fedeli e milioni di follower su Instagram. Il volto social di Bergoglio : Papa Francesco giornalista? È l’intelligente provocazione di Gianpiero Gamaleri – preside della Facoltà di Scienze della comunicazione all’Università Telematica UniNettuno – e Fabrizio Noli – vaticanista del Giornale radio Rai. Nel loro simpatico e agile volumetto, intitolato proprio Papa Francesco giornalista (Elledici), i due autori rileggono i primi cinque anni di pontificato di Bergoglio alla luce dei suoi messaggi annuali ...

Paola - papà si schianta Con l'auto Contro il muro : il figlio Marco sbalzato dal finestrino - morto a 3 anni : Un bimbo di tre anni, Marco Maio, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola (Cosenza). Il piccolo era a bordo di una Smart guidata al padre che, per cause in corso di...

Papa Francesco : tutelare vita da Concepimento a naturale tramonto : Papa Francesco: tutelare vita da concepimento a naturale tramonto Papa Francesco: tutelare vita da concepimento a naturale tramonto Continua a leggere

Tragedia dopo il luna park - l'auto del papà si schianta Contro muro : muore bimbo di 3 anni sbalzato fuori dal finestrino : Un bimbo di tre anni, Marco Maio, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola , Cosenza, . Il piccolo era a bordo di una Smart guidata al padre che, per cause in corso di ...

LETTURE/ "Abbassa quello stereo!" : sulla strada della musica Con un papà rock : Il terzo libro di Alberto Calandriello è dedicato al fan della musica rock e a come barcamenarsi fra famiglia e concerti, ma non solo. La recensione di PAOLO VITES(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:17:00 GMT)U2/ Se Bono e compagni si schierano per l'aborto libero nel referendum irlandese, di P. VitesBOB DYLAN/ "Heaven's Door": il premio Nobel entra nel mercato del whiskey, di P. Vites

Papa Francesco ai genitori : “Giocate Con i vostri figli e pregate per loro” : Papa Francesco si è rivolto ai genitori nel corso della sua visita alla parrocchia romana del Santissimo Sacramento: "Giocate insieme a loro. E pregate. La famiglia si fa così: con la preghiera che la fa crescere".Continua a leggere

Papa : la vita va sempre tutelata - dal Concepimeto al tramonto : Città del Vaticano, 6 mag. , askanews, 'La vita va sempre tutelata e amata dal concepimento al suo naturale tramonto'. Lo ha detto Papa Francesco al Regina Coeli. 'E questo amore per gli altri ha ...