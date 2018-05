Con Fondazione CondiVivere i disabili conquistano l' autonomia

BaCon e Giacometti si inContrano alla Fondazione Beyeler : Mondo - L'irlandese e lo svizzero, amici e rivali in egual misura, accomunati da inaspettate analogie e capaci entrambi di imprimere un'impronta personalissima sugli esiti artistici del Novecento. A ...

Festa della mamma : Fondazione Telethon e UILDM nelle piazze di tutta Italia Con i Cuori di Biscotto : Al centro le “mamme rare” e il loro impegno verso le sfide quotidiane che la vita impone: il 5 e il 6 maggio al via “Io per lei”, la campagna di primavera di Fondazione Telethon e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone che vivono con una malattia neuromuscolare. Le protagoniste della campagna sono quattro mamme: una volontaria, una ...

Riforma pensioni/ Rifondazione Comunista Contro la Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Rifondazione Comunista contro la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 maggio(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:26:00 GMT)

'40 anni di Ssn - Diritti al Futuro' InContri della Fondazione Roche : ... universalismo, uguaglianza ed equità, principi che ci si chiede se siano ancora validi nella presente stagione di incertezza politica e di crescenti problematiche di sostenibilità. Nella prima ...

A Euroflora un importante Contributo per la Fondazione Banca degli occhi Melvin Jones : Arrivano oggi i risultati dell’anteprima benefica di Euroflora del 20 aprile organizzata dal Lions Club Genova Alta le Caravelle a nome del Lions Club International, a cui hanno aderito soci Lions, soci Ande e sostenitori per un totale di oltre 260 persone. importante la cifra raccolta, 6.000 euro, che saranno devoluti alla Fondazione Banca degli occhi Lions Melvin Jones. La Fondazione acquisterà un tomografo ottico per il laboratorio situato ...

Tre donne nella nuova giunta Oliverio : le Congratulazioni della Fondazione Bellisario : ... fanno ben sperare per il futuro: sono da esempio per tutte le donne calabresi e non, che cercano il coraggio di diventare loro stesse protagoniste della società, dell'economia, della politica, delle ...

I 14 luoghi comuni da sfatare sulla mafia - seCondo la Fondazione Caponnetto : Gli esperti: "Superarli è il primo passo per sconfifggere il virus". Il focus presentato in Toscana. "Regione ormai colonizzata"

Con la Fondazione Open chiude anche la prima era Renzi : Nata per finanziare la Leopolda, ha lanciato una nuova generazione politica. Ma oggi la sua funzione è esaurita

Musei : alla Fondazione di Venezia Conferenza su Vatican Chapels e M9 : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) - Giovedì 12 aprile alle 14.45, la Fondazione di Venezia propone, nella sua sede, una lezione–conferenza sul tema dei luoghi di incontro nell’architettura sacra e laica di cui “Vatican Chapels”, il padiglione diffuso con cui la Santa Sede esordirà alla Biennale Architett

Assocamerestero : Con Fondazione Symbola lancia progetto '10 selfie' - 2 - : Che guarda a un nuovo modello di economia più a misura d'uomo, che assomiglia a quello tratteggiato da Papa Francesco nella Laudato Si''.

Assocamerestero : Con Fondazione Symbola lancia progetto '10 selfie' - 3 - : ... agroalimentare, legno arredo, meccanica/automazione, moda, farmaceutico, e sui driver di crescita sostenibile della nostra economia.

Fondazione Banco Napoli - Mottura : 'Superare il clima Conflittuale' : I provvedimenti straordinari adottati dall'Autorità di Vigilanza per la Fondazione Banco Napoli - con la sospensione del cda e del collegio sindacale ma non del Consiglio generale - sono mirati ad '...

Ricerca : limoni per aiutare la Fondazione Veronesi Contro il cancro : limoni per sostenere la Ricerca scientifica: da mercoledì 4 fino a domenica 22 aprile tornano le retine di ‘limoni per la Ricerca’ di Fondazione Umberto Veronesi, che saranno distribuite in tutta Italia da ‘Citrus – l’Orto Italiano’ in più di 2.500 supermercati. Per ogni retina venduta (costo 2 euro), 40 centesimi verranno devoluti alla Ricerca. La prima edizione, nel 2017 – ricordano gli organizzatori ...