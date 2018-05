Con Allegri come va? e Ambra sbotta durante l' intervista

Contatto Allegri-Arsenal : dall'Inghilterra il retroscena che fa tremare la Juventus : Massimiliano Allegri ascolta le voci che arrivano dalla Premier League, il tecnico allettato da un'esperienza all'estero, con l'Arsenal che bussa alla sua porta Massimiliano Allegri sembrerebbe essere ...

Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : le probabili formazioni. Allegri ritrova Mandzukic. Gattuso Convoca Biglia e sceglie Cutrone in attacco : Tutto pronto allo Stadio Olimpico: Juventus e Milan questa sera si giocheranno la Finale della Coppa Italia. I bianconeri, dopo aver praticamente ipotecato lo Scudetto, vanno a caccia del quarto trionfo consecutivo, che significherebbe il quarto double di fila. Ambizioni importanti anche per i rossoneri. La stagione era cominciata male, poi dall’arrivo di Gennaro Gattuso qualcosa è cambiato: vincere vorrebbe dire dare un senso alla ...

"Con Allegri come va?". E Ambra sbotta in radio : Ambra Angiolini torna a parlare dopo le polemiche per il concertone del primo maggio e quel maglione contestato dal pubblico che lo ha definito troppo costoso per una 'compagna' che sale sul palco dei ...

Juventus-Milan - Allegri e Buffon in Conferenza : il tecnico svela i dubbi di formazione : La Juventus è al lavoro per preparare la finale di Coppa Italia contro il Milan, l’obiettivo è raggiungere la doppietta dopo lo scudetto. Ecco Allegri in conferenza stampa: “Non voglio di parlare di Scudetto oggi, vediamo alla prossima conferenza. Finchè non c’è la matematica abbiamo solo un po’ di vantaggio. Questa coppa ci può far entrare ancor più nella storia, dobbiamo cercare una gara di entusiasmo vista la ...

Panchina Juventus - il grande bluff di Marotta : ecco perchè è certo il divorzio Con Allegri - dallo spogliatoio ‘spaccato’ alla delusione Champions : Panchina Juventus – La Juventus ha praticamente messo in cassaforte lo scudetto ed il pensiero adesso è rivolto alla finale di Coppa Italia, di fronte il Milan di Gennaro Gattuso, il match occasione anche per parlare di calciomercato, i due club lavorano ad una maxi-operazione che potrebbe riguardare diversi calciatori. La Juventus pensa al futuro e nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni di Marotta sul futuro di Allegri, il dirigente ...

Juventus - arrivano Conferme : l’Arsenal piomba su Allegri : Juventus- Come riportato dai colleghi inglesi di “Metro”, l’Arsenal sarebbe pronta ad irrompere con prepotenza su Massimiliano Allegri. Stando alle ultime indiscrezioni, il tecnico bianconero sarebbe stato selezionato come erede designato di Wenger. ADDIO ALLA Juventus Sempre più certo e probabile l’addio alla Juventus. La sensazione è che la società bianconera e Allegri si incontreranno […] L'articolo Juventus, ...

L’ad della Juve Marotta Conferma il tecnico Allegri : Una grande voglia di concludere alla grande una stagione straordinaria, raggiungendo lo Scudetto e alzando la Coppa Italia. C’è questo nelle parole di Giuseppe Marotta, pronunciate questa sera e pubblicate da sito ufficiale del club bianconero: ”Abbiamo avuto il piacere di alzare la Coppa Italia nelle ultime tre edizioni – spiega – e vorremmo ripetere questo bellissimo gesto mercoledì, anche come atto d’amore verso ...

Juventus - Marotta rompe il silenzio : “Avanti Con Allegri? Sì - ma ne parleremo a bocce ferme” : Juventus, Marotta- Intervistato ai microfoni di “Premium Sport”, Beppe Marotta ha fatto il punto della situazione in vista di questo finale di campionato e in vista del rinnovo contrattuale con Allegri. “NE parleremo A FINE CAMPIONATO” Il direttore generale bianconero ha così dichiarato: “Ci sono tutti i presupposti per continuare con Allegri questo percorso. Però ne […] L'articolo Juventus, Marotta rompe il ...

Juventus - Marotta : 'Allegri? Ancora Con noi - il rapporto funziona' : ROMA - ' Con Allegri abbiamo un rapporto che ha funzionato e funziona, e a bocce ferme, dopo la conquista dello scudetto parleremo del futuro, che sono sicuro sarà pieno di soddisfazioni insieme '. ...

Allegri e Conte tra i tecnici per l'ultima partita di Pirlo : Roma, 7 mag. , askanews, Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Roberto Donadoni e Mauro Tassotti sono i cinque tecnici che si siederanno in panchina a San Siro il prossimo 21 maggio, ...

Allegri su twitter guarda al prossimo obiettivo dei bianConeri : Massimiliano Allegri vuole la coppa Italia e, per questo motivo, allontana l’attenzione dallo scudetto, ormai ad un passo dopo la vittoria di ieri sera sul Bologna. “Non pensiamo già al passo che manca per lo scudetto – scrive il tecnico della Juventus su twitter – ma a una coppa da portare a casa ancora una volta”. E dire che una sconfitta del Napoli contro il Torino, darebbe ai bianconeri il settimo tricolore ...

Juventus-Milan - le probabili formazioni della Finale di Coppa Italia 2018 : rossoneri Con pochi dubbi - Allegri deve decidere la difesa : Siamo giunti all’ultimo atto della Coppa Italia 2018 (edizione numero 71) con la grande sfida tra Juventus e Milan, le due squadre più titolate del calcio nostrano. Lo stadio Olimpico di Roma farà da scenario (mercoledì con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00) alla partita che metterà di fronte i bianconeri di mister Massimiliano Allegri, alla quarta Finale consecutiva ai rossoneri di mister Gennaro Gattuso, per la riedizione ...

