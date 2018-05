Come risolvere problemi Bluetooth Android

Spazio su disco insufficiente dopo aggiornamento Windows 10 : Come risolvere : Recuperare Spazio su Windows 10 dopo l’aggiornamento di Aprile 2018: Se visualizzi l’errore Spazio su disco insufficiente ecco Come risolvere e recuperare fino a 30GB di Spazio L’ultimo aggiornamento di Windows 10 ruba tanto Spazio su disco. Ecco Come recuperarlo Lo Spazio non è mai troppo e se avete un tablet o un PC con […]

Come risolvere HTTP ERROR su WordPress quando carichi Immagini : Guida su Come risolvere l’ERRORe “HTTP ERROR.” quando carichiamo le Immagini e foto su WordPress. E’ sufficiente aumentare la memoria e qualche accorgimento per risolverlo definitivamente risolvere HTTP ERROR su WordPress Se quanto caricate un’immagine su WordPress visualizzate sempre l’ERRORe che vedete nell’immagine (HTTP ERROR.) in apertura articolo allora siete nel posto giusto perché vi […]

Windows 10 : Google Chrome o Cortana si blocca in April Update? Ecco Come risolvere : Su Reddit si è aperta in questi giorni un’accesa discussione su un particolare problema riscontrato da alcuni utenti Windows 10 che hanno aggiornato il proprio PC o tablet ad April Update. Scendendo nei dettagli, la nuova versione del sistema operativo di casa Redmond provoca occasionalmente il crash di alcune applicazione tra cui Google Chrome, il browser più utilizzato al mondo, e Cortana indispensabile per effettuare le ricerche ...

Schermo bianco iPhone : Come risolvere : Il temuto Schermo bianco è un problema molto comune che si può presentare su un dispositivo con sistema operativo iOS a bordo. A causa di questo problema, il nostro amato e costoso iPhone mostrerà permanentemente un display luminoso di colore bianco. Esso può essere determinato sia da un problema hardware che da un problema software. Tuttavia non tutto è perduto. Esistono delle soluzioni che ci permettono di risvegliare il nostro iPhone e ...

Età ed endometriosi Come cause di infertilità : la PMA può risolvere il problema : Età avanzata e presenza di endometriosi sono due fra i fattori che possono essere all’origine di una ridotta fertilità femminile o di una vera e propria infertilità. In un’intervista, Paolo Giovanni Artini spiega come tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita personalizzate possono permettere di conseguire il concepimento. L’embriologo Paolo Giovanni Artini è il Direttore del Centro di PMA della Clinica San Rossore di Pisa e, in questa ...

Ecco Come Easy Rain vuole risolvere il problema dell’aquaplaning : Togliere dal manto stradale l’acqua in eccesso con un getto ad alta pressione: è questa l’idea alla base del dispositivo ideato dalla startup friulana Easy Rain, che ha come (evidente) mission la riduzione degli incidenti stradali provocati dal fenomeno dell’aquaplaning. Questa startup è stata selezionata da RedBull nell’ambito del progetto New Heroes, creato per raccontare le storie dei nuovi eroi del mondo del lavoro. ...

Instagram rimuove la propria app per Windows 10 Mobile - Come risolvere : [Aggiornamento1 17/04/2018] Instagram ha ricevuto nelle ultime ore un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile che, sebbene non porti nessuna novità, ha reso l’app indicizzata anche dal Microsoft Store Mobile. Tuttavia resta ancora non disponibile per gli smartphone (e quindi non è possibile installarla) in quanto non compatibile con l’architettura ARM, non ci resta che vedere se nei prossimi giorni ci saranno novità in merito. ...

Instagram rimuove la propria app per Windows 10 Mobile - Come risolvere : Insieme al rilascio di nuovo aggiornamento per Windows 10, Instagram ha provveduto in mattinata anche a rimuovere completamente la sua app ufficiale per Windows 10 Mobile. Purtroppo non è uno scherzo e mentre gli utenti PC e tablet continueranno ad essere supportati, quelli Mobile non solo non riceveranno più aggiornamenti ma non potranno più scaricarla e installarla dallo store. L’unica notizia positiva è che, almeno per il momento, ...

Come risolvere problemi di condivisione tra Instagram e Facebook (come collegare gli account) : Instagram, una delle altre app di Mark Zuckerberg, consente di condividere storie e post con il tuo account Facebook. Può accadere però che qualcosa vada storto e non riesci proprio ad effettuare la condivisione, com’è possibili risolvere questo problema? Come condividere le storie di Instagram su Facebook Innanzitutto vediamo Come fare perché le storie di Instagram vengano condivise in automatico anche su Facebook. Per fare questo occorre ...

Ecco Come risolvere (con Magisk) il multi-touch bug su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL con Android 8.1 Oreo : Nel corso degli ultimi mesi, per intenderci quelli successivi all'arrivo di Android 8.1 Oreo, numerosi utenti possessori di Google Pixel 2 e Pixel 2 XL hanno riscontrato problemi con il touchscreen; vediamo allora come risolvere con Magisk il fastidioso multi-touch bug che affligge gli smartphone del colosso di Mountain View. L'articolo Ecco come risolvere (con Magisk) il multi-touch bug su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL con Android 8.1 Oreo ...

iMessage - iCloud E FaceTime Non Funzionano Su Hackintosh? Come risolvere Il Problema : Se iMessage, iCloud e FaceTime non Funzionano sul tuo Hackintosh, ecco qualche consiglio che ti aiuterà a Risolvere il Problema. Consigli per Risolvere il Problema di iMessage, iCloud E FaceTime che non Funzionano Su Hackintosh? Risolvere problemi di iMessage, iCloud E FaceTime su Hackintosh Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai lettori di YLU. Oggi in particolare parleremo di Hackintosh. In questo articolo […]

Come risolvere i problemi dei Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 con Always On Display : Da alcune settimane a questa parte alcuni top di gamma Come il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy Note 8 hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Tantissime le funzioni che sono state messe a disposizione del pubblico, ma Come sempre avviene in queste circostanze occorre fare i conti anche con qualche bug segnalato qua e là dal pubblico. L'aspetto più delicato, analizzando i feedback trapelati fino a questo ...

Windows 10 lento all’avvio : Come risolvere : Windows 10 ha fatto degli enormi passi avanti rispetto al passato. Se pensiamo a tutti i problemi che le versioni precedenti hanno dato agli utenti, sembra quasi di avere a che fare con un altro sistema operativo. La strategia adottata da Microsoft di curare questa edizione proponendo tanti corposi aggiornamenti sta finalmente dando i suoi frutti. Nonostante questo, capita ancora che Windows 10 rallenti alcuni dispositivi, soprattutto quelli con ...

F1 - pochi sorpassi e spettacolo ai minimi storici : Come risolvere il problema? Le soluzioni in vista : aerodinamica sotto i riflettori : ... dei ruota-ruota tra i contendenti per le posizioni di vertice? Ne ha bisogno la Formula Uno, ne va del suo benessere e della sua spettacolarità, nonché della sua diffusione e della sua economia.