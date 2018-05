Come installare macOS

Come installare Windows 10 : Ci sono tanti motivi per i quali dovreste aver bisogno di installare Windows 10, anche semplicemente dopo una formattazione. Oppure magari avete comprato da poco un PC senza sistema operativo per risparmiare o lo avete assemblato con le vostre mani – o forse con la nostra guida su Come assemblare un PC – ma ora vi ritrovate a dover fare i conti con una macchina che vi permette solamente di entrare nel BIOS. Tranquilli, in questa ...

Come installare Android Studio e avviare il primo progetto : Ecco una bella guida su Come installare Android Studio e iniziare a creare la vostra applicazione creando il primo progetto. Guida passo passo per installare e configurare Android Studio per creare il primo progetto Come creare un progetto su Android Studio per creare app Android Sviluppare applicazioni per smartphone e tablet è il futuro, chi […]

Come installare Android 8 Oreo su Galaxy S7 ed S7 Edge [Download] : Guida su Come installare il firmware originale in Italiano di Android 8 Oreo su Galaxy S7 ed S7 Edge. Download e guida per flashare l’ultimo firmware ufficiale Italiano per S7 Download Firmware Italiano e guida per installare Android 8 Oreo su Galaxy S7/S7 Edge Se siete possessori di un Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge da […]

Come installare la rotazione intelligente schermo di Android P : Dove e Come installare apk rotazione intelligente schermo di Android P su smartphone e telefono Android. La nuova funzione di Android P da portare su tutti i telefoni Android.

Come installare Windows 10 Spring Creators update prima del rilascio ufficiale : Ormai al rilascio ufficiale di Spring Creators update manca veramente poco, ma si sa, l’attesa a volte gioca brutti scherzi e non tutti hanno la pazienza di aspettare la data ufficiale di uscita! In questa guida spiegheremo a tutti gli “ansiosi”, Come ottenere Windows 10 Spring Creators update prima della data ufficiale! Primi Passi Come molti di voi sapranno, Microsoft, in base al vostro di livello di “coraggio”, ...

Come installare addons su Kodi : Guida su Come installare ed aggiungere addons da file ZIP o Repository su Kodi facilmente con il nostro tutorial passo passo per gestire gli addons a tutto tondo su Kodi Come installare addons su Kodi Kodi permette deve parte del suo successo agli addons che permettono di espandere le funzioni in maniera pressoché infinita. In […]

Come disinstallare app su iPhone e iPad : Apple ha da sempre abituato la sua utenza a non avere la memoria espandibile tramite microSD sui propri dispositivi. Quindi, quando la memoria interna finisce e si ha bisogno di fare un po’ di pulizia, una delle prime cose che viene in mente di fare per provvedere è iniziare a disinstallare qualche app che ormai non si usa più. Se però non si è avvezzi all’uso di queste tecnologie, anche un’operazione del genere può risultare ...

Come installare l’ultima beta di iOS : Vuoi provare in anteprima le novità della prossima versione di iOS, il sistema operativo di Apple che dà vita ai dispositivi iPhone e iPad? Forse non sai che Apple porta avanti un completo programma di sviluppo e miglioramento di iOS e, per far collaudare le versioni ancora in fase embrionale, prima del rilascio ufficiale, è solita metterle a disposizione degli sviluppatori e utenti avanzati. Nella versione attuale, la beta 5 di iOS 11.3, ci ...