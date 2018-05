Com’è Everybody knows | il quarto film che Javier Bardem e Penelope Cruz fanno assieme

gqitalia

: Everybody Knows, Cruz-Bardem: 'Insieme lavoriamo bene, ma non temete. Non faremo un film all'anno'… - cinemaniaco_fb : Everybody Knows, Cruz-Bardem: 'Insieme lavoriamo bene, ma non temete. Non faremo un film all'anno'… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Non è facile essere ilche apre un festival pieno di polemiche. Non è facile nemmeno fare da apripista a cambiamenti che puntano al futuro ma che, per qualche verso, hanno un non so che di reazionario. Con queste premesse ieri seradi Asghar Farhadi ha inaugurato il 71mo festival di Cannes. Sul red carpet abbiamo visto sfilare i due divi del, i premi Oscar, seguiti dai membri della giuria della sezione in competizione, con in testa (la divina) Cate Blanchett. Ilè scritto e diretto da un regista iraniano, ma che non potrebbe essere più spagnolo. Girato poco fuori Madrid, racconta la storia di una donna, Laura (la) che dall’Argentina torna a casa con i suoi due figli, nel cuore di un vigneto iberico, per il matrimonio della sorella. Il marito è rimasto a casa per questioni di lavoro, e lei qui rincontra parenti e ...