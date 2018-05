Come disinstallare app Android

Come disinstallare app su iPhone e iPad : Apple ha da sempre abituato la sua utenza a non avere la memoria espandibile tramite microSD sui propri dispositivi. Quindi, quando la memoria interna finisce e si ha bisogno di fare un po’ di pulizia, una delle prime cose che viene in mente di fare per provvedere è iniziare a disinstallare qualche app che ormai non si usa più. Se però non si è avvezzi all’uso di queste tecnologie, anche un’operazione del genere può risultare ...