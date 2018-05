COLONY - Una missione rischiosa e un puzzle per Broussard

lostinaflashforward

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Ben ritrovati con l'anteprima del secondo episodio della terza stagione di, in arrivo questa sera su USA Network. L'episodio si intitola "Man", una parola che si identifica con l'unico personaggio principale di cui non conosciamo bene la sorte,. Finalmente scopriremo che fine ha fatto il solitario ribelle in questi sei mesi, oltre che capire la prossima mossa dei Bowman.ARTICOLI CORRELATI:- Recensione 3x01 "Maquis"Cominciamo con la sinossi:"Will e Katie si mettono in pericolo per contattare la Resistenza;mette insieme i segreti dell'IGA lasciati a Los Angeles." Se sentivate la mancanza di Eric, in questo episodio lo vedrete impegnato in qualcosa. Se osservate attentamente l'immagine, noterete che si trova nel quartier generale dell'Occupazione, ricca fonte di informazioni. A quanto pare si troverà presto in compagnia di una donna, ...