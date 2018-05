Colon Irritabile | il 40% dei disturbi ridotti grazie a medici e farmacisti ‘psicologi’

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Contro la sindrome dell’intestinoinformazione e ascolto possono fare molto:di famiglia eun po’ ‘psicologi’, che supportano il paziente e lo informano sul ‘funzionamento’ del disturbo di cui soffrono, possono aiutare a ridurre i sintomi fino al 40%. Lo spiega Enrico Corazziari, docente di gastroenterologia all’università Sapienza di Roma, autore del libro “Noi e il nostro intestino”, edito da Aboca, che si propone come strumento per arrivare ad affrontare in maniera consapevole iintestinali legati ad una patologia diffusa ma spesso sottovalutata anche dai. “Un rapporto ottimale con il medico e, nei casi più lievi, con il farmacista – dice all’Adnkronos Salute Corazziari – può ridurre lo stato di ansia, di preoccupazione che ha il paziente e quindi fare migliorare ...