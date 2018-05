Colla di fibrina

ideegreen

(Di mercoledì 9 maggio 2018)di, per “inre” le ferite e accelerarne la guarigione, la si compra in farmacia con il suo nome commerciale, ne esistono di diversi tipi a seconda della preparazione che prevedono ed è un prodotto considerato da molti chirurghi come il prodotto che più si avvicina “nte” topico ideale (altro…)diIdee Green.